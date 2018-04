Cierra la sexta fecha

La sexta fecha del torneo Apertura de fútbol de salón en la capital correntina se completará hoy en dos estadios. Uno de los punteros de la Primera A, Bañado Norte, tendrá como rival a El Cosmos, además, entre los partidos destacados aparecen Victoria - Primos y Olimpia - Complejo Oriana. Mientras que el único líder de la B, Deportivo Cichero, se medirá con San Gerónimo.

El detalle de la programación para hoy que dio a conocer la Asociación Correntina de Fútbol de Salón es el siguiente:

Cancha Hércules: 9.45 (C) Submarino - Cofradía, 11.00 (C) Centauro - Juan de Vera, 12.00 (C) Aplanadora - Barrio 17, 13.00 (C) Los Troncos - Hawai, 14.00 (B) El Decano - Mayorista, 15.00 (B) Barrio San Martín - San Gerónimo, 17.00 (B) Deportivo Cichero - San Gerónimo, 18.00 (A) Panadería Romero - Fénix, 19.30 (A) Cruz Diablo - Marmolería, 21.00 (A) Real Unión - Marmolería y 22.30 (A) El Cosmos - Bañado Norte.

Cancha Centro de Educación Física Nº 1: 9.45 (C) Acero Puro - Hebraica, 11.00 (C) Libertad - Juniors, 12.00 (C) Libertad - Juniors, 12.00 (C) Imperio FS - Lunes Culturales, 13.00 (C) El Santos - Deportivo Perú, 14.00 (B) Internacional - San Benito, 15.00 (B) Sportivo Corrientes - Santa Teresita, 16.00 (B) Porto - Abertura Nordeste, 17.00 (B) Boca Unidos - Islas Malvinas, 18.00 (A) Nacional - Pinta Futsal, 19.30 (A) Victoria - Primos y 21.00 (A) Olimpia - Complejo Oriana.