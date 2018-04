Concejal objetará en la Justicia el sistema para fijar el monto del “plus” a funcionarios

El único concejal de Curuzú Cuatiá que votó en contra de la homologación de la resolución 67 del Ejecutivo Municipal, aseveró que mañana hará una presentación judicial porque insiste en que es inconstitucional uno de los artículos de la citada norma. Cuestiona que no exista un tope para el monto del plus que el Ejecutivo le puede conceder a sus funcionarios.

Precisamente este fue el planteo que el edil Juan Duarte realizó en la sesión del pasado 28 de marzo. “No estoy en contra de los adicionales, lo que no me parece correcto es la forma de implementación”, reiteró el mencionado legislativo a El Litoral. Sobre esto, precisó que en el artículo dos dice: “Establecer la creación de los conceptos, dedicación exclusiva y jornada extendida como sumas no remunerativas ni bonificables para los funcionarios, que su mérito en la función así lo justifique, a percibir como mínimo un salario básico, y a criterio y elección del Ejecutivo”. Al mismo tiempo remarcó que “la última parte en la que no se le fija un tope es lo que considero que es inconstitucional. Va en contra del artículo 231 de la Constitución que establece que los funcionarios electivos y los de alta jerarquía del municipio no recibirán incrementos en sus haberes, sino como parte de una medida de carácter general para todo el personal municipal y en el mismo porcentaje”.

En este punto, aclaró que si bien la resolución 67 contempla adicionales, tanto para los empleados comunales como para los integrantes del gabinete, “el problema es que a los primeros sólo se les otorga $2 mil y los funcionarios, de acuerdo a lo comunicado por el Ejecutivo a la comisión que analizó el proyecto, le darían al menos el valor de cuatro sueldos básicos, es decir, cerca de $30 mil”, objetó.

Instancias

Seguidamente rememoró que más allá de su voto negativo en la sesión del pasado 28 de marzo, volvió a plantear su cuestionamiento ante sus pares.

En este caso hizo una presentación de un escrito a través del cual pretendía que en el recinto se revea el artículo dos de la resolución 67 del Ejecutivo, que fue homologada por la mayoría de los integrantes del legislativo.

Pero en la última sesión, la mayoría rechazó su planteo.

“Agoté así la instancia administrativa, ahora acudiré a la Justicia. Estoy preparando el escrito que lo presentaría el lunes (mañana) en el Juzgado local”, aseveró Duarte a este diario.