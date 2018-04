Crece la moda de cumples temáticos con servicios completos que superan los $10 mil

“Festejé mi cumpleaños de San Martín porque es nuestro héroe y es correntino al igual que nosotros”, explicó Tiago en un video tras hacerse famoso en las redes sociales por celebrar sus 7 años con el tópico sanmartiniano. En esta misma línea, días atrás, una artista realizó una muñeca de Juana Azurduy diseñada especialmente para el cumple de una nena fanática de la heroína. Historias como estas denotan una nueva moda en auge: los aniversarios temáticos ganan terreno y los chicos son los que los eligen.

Los tradicionales festejos con globos de colores, torta y piñata, al parecer, evolucionaron ya que crece la tendencia de cumpleaños temáticos originales que consisten en una megaproducción. De hecho, estos eventos incluyen inflables, animación, mesa dulce, decoraciones especiales, set de fotos, juegos especiales, entre otras atracciones.

Los especialistas del mercado explicaron a El Litoral que los clásicos pedidos son los unicornios, superhéroes, princesas y, en general, personajes de la televisión. Sin embargo, se suman solicitudes originales como el caso de personajes de la historia como José de San Martín, Juana Azurduy, Frida Kahlo y un sinfín de temáticas relacionadas siempre a las aficiones de los más chicos.

Gastos

En la actualidad, existe una amplia variedad de servicios disponibles, cuyos costos totales llegan a superan los $10.000, sin contar el alquiler del salón. En la suma se incluye la decoración del lugar que ronda desde los $3.000 a $5.000, la gastronomía con mesa dulce que arranca desde los $5.000 en adelante, animación entre los $2.000 y $3.000 e inflable o metegol a más de $1.000.

“Entre los 4 y los 8 están en una edad en la que el cumple es la celebración más importante y hasta mágica. Sus padres son los que invierten, pero los chicos son los que organizan su pedido de acuerdo con sus gustos”, comentó a El Litoral Ramiro, coordinador de un salón de fiestas.

La tendencia de celebrar a lo grande se mantiene, pese a los movimientos inflacionarios actuales. Sobre este aspecto, Julieta, encargada de un servicio de animación, dijo a este medio: “La organización de fiestas infantiles creció mucho en los últimos años. Es sorprendente la megaproducción de algunos cumples donde los padres cubren hasta el mínimo detalle; por ejemplo, ahora muchos enfocan sus esfuerzos en la realización una gran mesa dulce”.

Gustos

Las temáticas varían de acuerdo con los gustos personales, de manera que los servicios se adaptan a los pedidos puntuales de cada familia. En lo que respecta a ideas originales, Karina Ramos, que realiza muñecos decorativos para tortas indicó: “Suelen pedir personajes de dibujos favoritos que están de moda, por ejemplo, hice diseños para cumples temáticos del Hombre Araña, Hulk, Soy Luna, Alicia en el país de las maravillas. Pero de todo lo que hice hasta ahora, lo que más me llamó la atención fue que me pidieron decorar con el motivo de Juana Azurduy para una nena”.

“Los niños participan más de la elección, y entran en juego los temas que a ellos les llama la atención. Nosotros, tuvimos eventos con temáticas no habituales como ser policías, gauchos, bailarinas”, indicaron desde Decofiesta Infantiles.

En este contexto, la diseñadora gráfica especializada en decoración, Karina, manifestó: “La demanda siempre crece, los chicos por lo general piden lo que está de moda en la tele. Aunque también nos solicitan trabajos más personalizados, por ejemplo, unos papis nos pidieron toda la decoración en base al peluche favorito de su hijo”.

En síntesis, desde el sector destacan que los servicios que competen a la organización de eventos infantiles han manifestado un potencial crecimiento en los últimos años, motivado fundamentalmente por la creciente demanda.