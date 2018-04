Elecciones en el Paraguay

El Consulado de la República del Paraguay en Corrientes informó que todos los ciudadanos residentes o en tránsito por esta provincia, podrán tramitar la constancia de la no emisión del voto por ausencia.

El vecino país elige Presidente hoy y en Argentina los paraguayos sólo podrán votar en Buenos Aires. Por tal motivo, la oficina consular permanecerá abierta al público de 8 a 13, a efectos de entregar la correspondiente constancia de la no emisión del voto por ausencia.

Sobre el particular se recuerda que todos aquellos residentes que figuren en el Padrón Electoral de la Nación, deberán concurrir a Mendoza 1265 – Piso 3 – Oficina 2 – Edificio Imperial V para cumplimentar la correspondiente constancia, debiendo presentar al momento, Cédula de Identidad Paraguaya y el DNI de extranjero.