En el Congreso esperan más detalles de la reforma laboral

En el Congreso de la Nación están a la espera de mayores detalles del paquete de proyectos de reforma laboral. El Gobierno anunció la semana pasada que enviará un primer expediente, de cuatros, para promover el blanqueo de trabajadores.

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, confirmó en la semana que enviarán en mayo un primer proyecto, de cuatro previstos, que propone modificaciones en la legislación laboral. La primera buscaría propiciar el blanqueo de empleados en negro, con beneficios para empleadores, algunos de ellos, una suerte de amnistía de hasta cinco años de aporte patronales. En tanto, los asalariados deberán renunciar a realizar futuros reclamos judiciales.

En el Congreso, parte de la oposición está a la espera de mayores detalles antes de brindar una postura. “Estamos esperando que llegue el proyecto antes de dar una opinión”, dijo a El Litoral el diputado nacional, Jorge Romero. Explicó que primero lo analizarán y, de ser similar a lo propuesto el año pasado, no se acompañaría.

La iniciativa aún no arribó al cuerpo. De ingresar, según trascendió, podría ser a través de la Cámara de Senadores, donde habrá un amplio debate. El año pasado, el paquete denominado reforma laboral no prosperó dado el escaso acompañamiento. Hubo puntos polémicos como la modificación del estatuto de la relación asimétrica entre empleador y asalariado, como así, el concepto mismo del trabajo.

Además, se marcaron puntos conflictivos como la “autoindemnización”, ya que los trabajadores dispondrían de un fondo común para estos casos. Ahora se prevé un artículo similar, según informaron medios nacionales; no obstante, se contemplan algunas modificaciones.