Instalan alarmas vecinales en el barrio Bañado Norte

La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, avanza con la instalación del Sistema de Alarma Vecinal (SAV) en el barrio Bañado Norte, como parte del programa de prevención que se está llevando a cabo a fin de prevenir los arrebatos.

Consultado sobre las acciones que se implementan en la barriada, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Sívori, dijo a El Litoral que “estamos instalando en la zona los dispositivos que forman parte del SAV y la semana que viene estaremos convocando a los vecinos para instalar el software en los celulares”.

“Esta instalación responde al compromiso asumido por el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni, asumido en la reunión con los vecinos de la zona”.

En cuanto a la ampliación del sistema dijo que “continuamos avanzando en los barrios con diferentes esquemas de prevención”.

En tanto, desde el barrio, una de las vecinas dialogó con El Litoral y comentó que “están instalando las alarmas en algunos sectores, como sucedió en el Aldana, pero no hay iluminación y eso no contribuye a la seguridad”.

“En la zona persisten los arrebatos, sobre todo en las paradas de colectivos”, aseguró.

En cuanto a los resultados obtenidos, dijo que “pocas veces se han activado los dispositivos, pero en esas oportunidades la Policía concurrió rápidamente, pero ahora hace rato no se activa, lo que sucedes es que no todos los vecinos cuentan con el software o se enteran tarde de algún delito. Espero que prosigan con su instalación en el barrio Pompeya”, manifestó.