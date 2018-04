Tarjeteros: insisten en que la hora de estacionamiento cueste $20

A pesar de la protesta que los operadores del Estacionamiento medido llevaron a cabo en la jornada del viernes, y a pesar de que desde la Comuna el jueves brindarían detalles del porcentaje del aumento y de la fecha de entrada en vigencia, desde el sector anticipan que no aceptarán un monto inferior a $20.

La situación laboral de los tarjeteros siempre fue bastante irregular y si se quiere poco equitativa en razón del porcentaje que recaudan tras un día largo de trabajo en donde el calor, el frío, la lluvia y en algunas oportunidades el maltrato de la gente son condimentos que complican el día. De acuerdo a las normativas que rigen el Estacionamiento Medido, como la Ordenanza 1971 del año 1990; 3902 del 2003; 5180 del 2009 el precio de la hora debe ser igual al costo del litro de nafta común. Y en este sentido se debe considerar que los tarjeteros se quedan con un 40% de los $10 que vale la hora, por lo que un aumento de tan sólo $5 les generaría apenas un aumento de $2, cifra que no sería admitida y volverían con las medidas de fuerza.

Evolución

El sistema del Estacionamiento Medido se creó en el año 1989 y desde entonces se estableció que el costo de la hora debía ser igual al precio del litro del combustible. Hoy a casi 30 años, se mantiene esa cláusula y es lo que motiva a los trabajadores a reclamar un aumento de $10 a $20, dejando un margen de $10, ya que el litro de combustible supera los $30 en Capital.

Y si bien en septiembre del 2012, se realizó una prueba piloto del sistema virtual este recién fue implementado el 14 de abril del 2016, pero su instrumentación demanda un esquema de mantenimiento que hoy carecen los operadores.

Aumentos

En 2010 todavía se trabajaba con tarjetas y el costo de estacionamiento era de $1, el salario mensual no superaba los 480 y ya se hablaba de la posibilidad de un cobro electrónico.

En diciembre del 2010, se aprobó una suba del Estacionamiento de $1 a $2. En diciembre del 2014 pasó a costar de $2 a $5.

El 14 de abril de 2016, el precio pasó de $5 a $10, día en el cual también se comenzó a utilizar el sistema digital que reemplazó a las antiguas tarjetas de papel.

En mayo de 2017, mediante la resolución municipal 1.000 publicada en el Boletín Oficial 2800, los operadores comenzaron a cobrar un plus que se inició con $2.900, aunque en este sentido, reclaman los aumentos que se tendrían que haber dado cada tres meses y que de acuerdo a la situación actual, desde la Comuna informaron que este incremento es imposible en estas circunstancias.

Cabe señalar que los trabajadores también reclaman obra social y seguro de vida, beneficios que en la gestión anterior habrían logrado pero que en la práctica no los pudieron utilizar.