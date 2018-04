Un correntino tramitó el cambio de nombre en su título universitario

A raíz de la nota publicada en el diario El Litoral el día viernes respecto a la primera persona trans recibida en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), la referente de Derechos Humanos de Corrientes, Hilda Pressman, comentó a este diario que hubo un antecedente en la provincia. Si bien en este caso no era un estudiante de la Unne, sí es una persona nacida en esta provincia que tramitó el cambio de identidad en un juzgado local.

“Con un perfil bajísimo y sin dar a conocer su nombre, antes de que salga la Ley de Identidad de Género (promulgada en mayo de 2012) y que el trámite fuera sencillo, una persona correntina nacida mujer tramitó un recurso de amparo y logró un cambio de identidad de género para que en su título universitario tenga escrito el nombre que hoy lo identifica”, comentó Pressman a El Litoral.

Al respecto, agregó que “no era un título de la Unne sino de la Universidad Nacional de Misiones (Unam)”. “Hoy es licenciado en genética, es varón y vive en Entre Ríos”, comentó.

“La causa se tramitó en el año 2006 y me parece importante refrescarlo como antecedente. El trámite se realizó en Corrientes en el Juzgado Civil Nº 12. Desde Derechos Humanos acompañamos el proceso y fui testigo en la causa. El doctor Carlos Silvero Fernández fue su abogado”, indicó Pressman.

Cabe recordar que Sofía Victoria Díaz es la primera estudiante trans que se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). El jueves pasado obtuvo el título de licenciada en Artes Combinadas por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. En diálogo con El Litoral, la mujer de 43 años habló de la apertura que tuvo la Ley de Identidad de Género en cuanto a la inclusión educativa de personas trans en la universidad y sobre los desafíos actuales: educación sexual y trabajo. “Nací en el interior del Chaco y a los 15 años me vine a vivir a Resistencia; primero, estudié Bioquímica, dejé y me fui a vivir a Buenos Aires. Siempre quise estudiar algo que tenga que ver con las artes y cuando se abrió la carrera en la Unne, me inscribí. La tesina fue una investigación en arte, hablamos y producimos obras como parte de una investigación, se trató sobre el cuerpo trans inserto en espacios públicos. Con testimonios de vida en un contexto determinado a través de una perspectiva metodológica”, explicó Sofía a El Litoral.