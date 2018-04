Cassani: “Hay que ponerse el overol de dirigente, además de la corbata de funcionario”

El presidente y líder de Encuentro Liberal (ELI) Pedro Cassani, en oportunidad de dirigirse a los intendentes, viceintendentes, concejales y funcionarios municipales de toda la provincia de su partido, les dijo: “Hay que ponerse el overol de dirigente, además de la corbata de funcionario. Somos obreros de esta Provincia. ¡A no confundirse!”

En el mismo sentido, señaló que “la función pública no debe opacar la sensibilidad por los problemas que aquejan a los ciudadanos... Debemos estar codo a codo trabajando con la gente. No existe tarea exitosa desde el escritorio”, indicó para solicitar mayor contacto directo con los vecinos, agregando en este aspecto que “el uso de la tecnología, en particular, las redes sociales, deben ser el puente para el encuentro personal, cara a cara”.

De este modo se dirigió a quienes participaron del “Tercer Foro de Funcionarios Municipales” que se desarrolló en la jornada del sábado en la ciudad de Corrientes.

En la misma reunión, se delinearon estrategias de accionar conjunto entre funcionarios municipales, provinciales (ejecutivos) y legisladores, a fin de que “las soluciones que lleguen a las demandas vecinales, sean lo más rápido posible en el marco de la eficacia de las mismas”. “No es solución, si el problema se reitera”, dijo.

Durante el encuentro se realizaron talleres, tras las exposiciones de diversos oradores; quienes centraron su alocución en la experiencia cotidiana, caso de intendentes y viceintendentes, y en los programas más exitosos que se desarrollan, con la ayuda de la Provincia y Nación.



Las disertaciones

Encendidos aplausos se llevaron los intendentes de Alvear, Miguel Salvarredy, y de Perugorría, Ramón Castellanos, además del viceintendente de Ituzaingó, Raúl Motta, quienes hablaron de las dificultades que supieron superar al hacerse cargo de las administraciones comunales respectivas, citando las complicaciones financieras, edilicias, etc. “Superamos la mayor crisis cuando asumimos, porque no estuvimos solos”, dijo emocionado Castellanos.

En el foro también tuvieron amplia participación los concejales, siendo uno de ellos, el titular del Concejo Deliberante de Paso de los Libres, Carlos Gatti, quien expuso en talleres los pasos que se llevan a cabo para la modernización de los sistemas de archivo y web; a fin de que los vecinos conozcan las normativas que deben cumplir y colaborar para que se cumplan.

Otro hombre de ELI escuchado fue Jorge Sladek, secretario de “Movilidad y Seguridad Ciudadana” de la Municipalidad de Corrientes, quien habló de las acciones encaradas en la capital, que podrían ser modelos para otras comunas.