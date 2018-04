Drama pasional: propinó feroz golpiza a ex pareja y luego decidió quitarse la vida

En un tremento caso de violencia de género, un hombre propinó una feroz golpiza a su ex mujer, amenazó de muerte a su hija de 6 años, y también a su ex suegra quien intentó mediar al verlo tan exaltado.

Sucedió en la madrugada de ayer en Mercedes y en horas de la siesta el sujeto fue encontrado muerto en su casa, en lo que sería un presunto suicidio.

El violento atacante fue encontrado sin vida en una casa del barrio Fatima, reveló el portal Tu Mercedes. Por razón de jurisdicción la Comisaría Tercera instruye el caso. En el lugar del hecho se hizo presente el Fiscal Casarrubia.

El caso en principio se conoció por las redes sociales, donde empezaron a circular fotos de la señora con el rostro ensangrentado.

El hecho derivó en una denuncia ante la Policía y la Justicia, por lo que se ordenó un allanamiento en la casa del supuesto agresor.

Según los primeros datos cuando en horas de la siesta de ayer llegaron los efectivos al domicilio donde vivía este sujeto, se encontraron con el lamentable escenario que se había quitado la vida ahorcándose.

Horas antes, alrededor de las 4 de la madrgugada había atacado brutalmente a su ex pareja Adriana Fiol.

Fue en el domicilio de la víctima situado en el barrio 44 Viviendas.

Golpiza

Las fuentes aseguraron que el hombre entró a la propiedad luego de saltar unas rejas de la casa de su ex mujer. Una vez en el interior se dirigió directamente al garage para atacar ferozmente. En principio le habría dado un cabezazo en el rostro a la joven, ocacionándole un corte importante que necesitó de sutura médica en emergencias del Hospital Las Mercedes.

Las fuentes indicaron que el grado de violencia fue tal que la golpeó en distintas partes del cuerpo ocacionándoles cortes, y hematómas. La mujer terminó muy golpeada, advirtieron.

Además, los familiares de la víctima dijeron que había amenazado de muerte a ella y también a su hijita de 6 años.

Suegra

Otras de las amenzas fue a la madre de Adriana, Carmen Domínguez.

La ex suegra trató de interponerse durante la agresión para separarlo. Domínguez reveló que el enardecido individuo le gritó: “Callate vos vieja de mierda que a tu hijo le voy a encajar 2 tiros y te lo voy a dejar en silla de ruedas...”.

Despues de atacar a su ex pareja y la ex suegra, escapó a su domicilio.

Tanto la madre de la víctima como la propia Adriana Fiol coincidieron en que lo vieron muy exaltado fuera de sí con los ojos muy enrojecido como si estuviera ebrio o bajo efectos de algún alucinógeno.

Al tomar intervención la Justicia en el hecho, cerca de las 16 el juez ordenó un allanamiento en la casa del sospechoso, identificado como José Camporello.

Al llegar al domicilio del barrio Fátima, nadie atendía la puerta, por lo que decidieron ingresar y dentro de la finca se encontraron con la horrenda escena. El sujeto habría decidido quitarse la vida ahorcándose.

Los restos serán sometidos a autopsia a fin de confirmar la causa del deceso.