El peronismo local se une para repudiar la intervención al PJ

El Concejo departamental del PJ de Santo Tomé y los partidos aliados, se reunieron para repudiar y rechazar la intervención judicial al Partido Justicialista.

“A aquellos que se quieren llevar puesta la democracia y con ella a la República, les opondremos organización y convicción. Si piensan que nuestro partido es simplemente un sello o una herramienta electoral, ¡se equivocan!”, dijeron a través de un comunicado.

“El glorioso Partido Justicialista nace del profundo amor y respeto de gran parte del pueblo Argentino para con nuestro líder Juan Domingo Perón, y está basado en una doctrina que se instaló en las bases populares de nuestra Nación, encarnada en cada militante Peronista”.

“No van a lograr más que unirnos. Continuaremos luchando por aquella Patria Justa, Libre y Soberana con la que soñaron el General Perón y Eva Duarte”, concluye la misiva.

En tanto, el diputado José Mórtola, aseguró ayer en declaraciones a Radio que “(la intervención) es un avasallamiento a los partidos políticos de la República Argentina”.

“La autocrítica la estamos dando dentro del partido sin injerencia de nadie y menos de la justicia”, explicó.

Mórtola sostuvo que “esta intervención no persigue ningún fin bueno para el PJ. No sé si hablar de proscripción, pero lo que se quiere menguar es la fuerza política de nuestro partido para las próximas elecciones y eso es evidente”.

“Repudio totalmente la intervención al PJ, el dictamen de la jueza Servini de Cubría no resiste ningún análisis, sólo que se pretende judicializar la política y en este sentido lo veo como un gran atropello. Hoy le toca al PJ, no sabemos a qué otro partido le puede tocar esta situación. La mayoría de los partidos debería manifestarse en contra de esto, porque se ataca al régimen de partidos de la República Argentina”, expresó Mórtola.