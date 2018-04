Llamado a “hombres y mujeres que defienden la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural”

En la primera parte de su homilía, el arzobispo de Corrientes Andrés Stanovnik expresó que “el lema que nos ha inspirado para preparar esta centenaria conmemoración, dice así: Con María, nos consagramos al Dios de la vida. Mediante un triduo hemos contemplado a María creyente como mujer que escucha; a María orante como mujer que dialoga; y a María humilde como mujer que actúa. Con ella fuimos aprendiendo que para vivir la fe es necesario escuchar; para crecer en la oración es preciso saber dialogar; y para actuar es necesario ser humilde. Lo opuesto a una persona creyente, orante y humilde es una persona miedosa, ensimismada y soberbia. De la mano de María, la siempre Pura y Limpia Concepción, fuimos descubriendo que es bello creer y escuchar, que es sublime orar y dialogar; y que es valioso ser humilde para actuar”.

Luego, recordó la pregunta que el obispo de entonces, monseñor Luis María Niella realizó a la feligresía reunida en el atrio del santuario de la Virgen de Itatí: ¿Juran reconocer a la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí como Patrona y Protectora de la Diócesis?”

“Juramento que contestaron conforme y afirmativamente, tras lo cual, según consta en el acta de proclamación, continuó diciendo: “En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y en virtud de la facultad pontificia que me han otorgado, proclamo a la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí, Patrona y Protectora de la Diócesis”, aseveró. Tras lo cual consultó “¿no les parece oportuno que ahora nosotros renovemos solemnemente ese juramento?” e inmediatamente planteó: “¿Juran reconocer a la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí como Patrona y Protectora de la Diócesis?”

La feligresía respondió con un sí, seguido de aplausos.

“Actualizado este juramento, cabe recordar las proféticas palabras que escribió el obispo Niella hace cien años al Papa Benedicto XV: “Esta provincia argentina, se refería a Corrientes fundada por la Virgen y por el famoso portento de la Santísima Cruz de los Milagros (…) parece haber sido destinada por la Divina Providencia a grandes cosas. Por lo menos Dios la ha visitado con particular misericordia, colocando en su seno dos santuarios (el de Itatí y el de la Cruz de los Milagros) como un aliciente para la virtud y como un refugio para la hora del peligro”, continuó Stanovnik. Tras lo cual detalló “como un aliciente para la virtud, para que no nos sintamos huérfanos y errantes sin rumbo en la vida, sino miembros vivos de la Iglesia, peregrinos que se cuidan unos a otros, y no dejan que la sombra del rencor, la envidia y la ambición los enfrente y divida; hombres y mujeres que aman el trabajo, la familia y se dedican a la educación de sus hijos; que defienden la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural, y están dispuestos a acompañar de cerca y ayudar a toda mujer que padece un embarazo no deseado para hacerse cargo de ella y de la criatura que lleva en su vientre; hombres y mujeres que atienden con ternura a sus ancianos; y colaboran en el cuidado de la casa grande donde habitamos todos”.