Una correntina pasó exigentes exámenes y fue becada para estudiar en USA

Roxana Feldman

@roxifeld

Selene Ileana Bonczok tiene 19 años y, pese a su corta edad, cuenta con una importante trayectoria en organizaciones no gubernamentales con fuerte impronta en diplomacia, liderazgo y oratoria. Desde los primeros años de la adolescencia, su personalidad curiosa la condujo a desarrollar proyectos comunitarios y de servicio a la comunidad en varios Modelos de Naciones Unidas.

“Durante la secundaria participé en varios modelos de Naciones Unidas, regionales e internacionales, olimpíadas de filosofía, campamentos de ciencias y otras instancias educativas”, cuenta sobre sus primeras incursiones.

Su rol activo en estas organizaciones le permitió viajar becada a Jordania en Medio Oriente con tan sólo 17 años. Allí, interpeló “a funcionarios y especialistas de la región” e hizo “voluntariado en un campo de refugiados sirios”.

El camino recorrido también la llevó a formar parte de un programa de la Embajada de Estados Unidos denominado “Jóvenes embajadores” donde, viviendo en ese país, aprendió “sobre diplomacia y proyectos de impacto social”.

Al volver, conoció “Oportunidades”, un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos para chicas y chicos “con muchas chances de recibir una beca” para estudiar en ese país, pero que “no cuentan con los recursos para postularse y pagar todos los gastos que esto implica”.

Aplicó y quedó seleccionada junto con otros dos chicos argentinos. Este programa cubrió el costo de los exámenes internacionales y el transporte hasta Buenos Aires para rendirlos, porque son parte indispensable del proceso de admisión.

El año pasado tuvo que mudarse unos meses a Buenos Aires para prepararse en un instituto especial para rendir el SAT -el examen estandarizado que deben rendir todos los estadounidenses de cara a la universidad- y otras materias en inglés como Matemática II y Literatura Americana.

Todo el proceso le significó a ella y a su familia un gran sacrificio “tanto económico como mental y emocional” debido a que en Corrientes no hay profesores que preparen para estos exámenes, tampoco, centros de asesoramiento.

“Cuando te postulás, las universidades te piden los exámenes internacionales y que escribas ensayos en inglés; además, tienen en cuenta cartas de recomendación, tus notas del colegio obviamente, y lo más importante tus méritos y actividades extracurriculares”, señala sobre el procedimiento.

Si bien tuvo que familiarizarse con formatos de exámenes distintos a los de Argentina con un grado de exigencia “altamente demandante”, todo el proceso valió la pena porque recibió la carta “tan esperada”.

“Me ofrecieron admisión con beca completa en Dartmouth y UPenn, y me pusieron en la lista de espera de Stanford y Columbia. Es una decisión muy difícil porque las cuatro son Ivy Leagues. Como dicen muchos: primero, ellos te eligen a vos y, luego, vos los elegís a ellos”, sostiene.

“Es muy difícil competir por un lugar en una Ivy League, incluso para los mismos estadounidenses”, dice Selene y explica que la Ivy League -Liga de la Hiedra en inglés- está formada por las ocho instituciones más prestigiosas, exclusivas y elitistas del país. “Las Ivy League siempre encabezan los rankings de las mejores universidades del mundo. Todas tienen un porcentaje de admisión del 5 al 10%. Aplican más de 45.000 estudiantes de todo el mundo y quedan admitidos alrededor de 3.000”. En ese mínimo porcentaje y con un desempeño ejemplar se encuentra Selene.

Ahora, deberá elegir la universidad y en agosto se mudará a Estados Unidos a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales. Con sus anhelos a cuestas, residirá en el extranjero, pero tiene presente el retorno:

“En el futuro me gustaría ser diplomática y trabajar para las Naciones Unidas en proyectos de impacto social”, cuenta para finalizar. “Siento la gran responsabilidad de devolver a mi país todo lo que me dio”, cerró.