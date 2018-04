Vecino denuncia usurpación del predio donde funcionaba un Motokartodromo en Santa Catalina

El dueño del Motokartodromo que funcionaba en el predio de Santa Catalina denuncia la usurpación del terreno por parte de una familia, que sostiene que esa superficie forma parte de las 198 hectáreas de un juicio por prescripción que mantiene con el Fideicomiso.

Eduardo Sotelo, dueño del Motokartodromo, se acercó a la redacción de El Litoral para denunciar la usurpación del terreno que alquila al Fideicomiso Santa Catalina hasta el año 2019. Y en este sentido, Sotelo (con toda la documentación en mano) relató la situación indicando que “antes que los terrenos pasen a mano del Fideicomiso Santa Catalina, inicié la actividad alquilándole el predio a la familia Ramírez, porque ellos decían ser los dueños, hace más de diez años que estoy ahí. Pero cuando se hizo el traspaso a la Comuna, concurrí para informarme cómo seguir y en consecuencia comencé a firmar contratos de locación con el Fideicomiso cada dos años; el último lo renové el 16 de agosto del 2017 y en consecuencia vale hasta el 2019, y tengo todos los comprobantes de pago”.

“Luego comenzaron los roces con esta familia, dado que a ellos no les aboné más nada en concepto de alquiler. Pero igual seguimos trabajando bien, y las competencias seguian, como la escuelita de karting donde los niños practican. Posteriormente tuve un accidente y entonces volví a la pista, casi a finales de febrero y me encontré con el portón candadeado y el cartel del juicio de prescripción, por 198 hectareas a favor de la familia Ramírez, terreno que incluye la superficie que alquilo. Ante esta situación hice las denuncia correspondientes, como así también informé a la Comuna”, detalló el damnificado.

“Con máquinas ya me rompieron toda la pista, destruyeron mi trabajo de años, me enferma esta situación. Necesito ingresar al lugar para ver mis cosas, mis herramientas, necesito sacar mi vehículo del lugar y no tengo respuesta, pero la situación es grave porque ellos se van a quedar con terrenos que no les pertenecen, y no consigo respuestas; por eso ahora lo hago público porque no sé si las autoridades conocen la situación porque hay mucha burocracia”. finalizó Sotelo.