En Criminalística perdieron horas de clase por un reiterado problema energético

Por un problema energético que viene desde marzo, en el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología debieron suspender algunas clases en las últimas semanas por falta de luz artificial. Desde el Centro de Estudiantes hicieron un reclamo a las autoridades pero no obtuvieron respuestas, salvo la publicación de una “medida de contingencia” donde se pide a los alumnos, alumnas y docentes no utilizar aires acondicionados, cargadores de celulares o secadores de mano.

A mediados de marzo, el edificio de Criminalística había quedado sin luz por un apagón. Aprovechando la construcción de oficinas para las autoridades y otras dependencias, se hicieron también conexiones nuevas que terminaron profundizando el problema: en las últimas dos semanas hubo más de nueve cortes de luz.

El inconveniente provocó que se deban suspender algunas clases, inclusive por falta de iluminación natural al caer la tarde. “Durante uno de los cortes tuvimos que ir a dar clases en el patio interno, bajo un techo sostenido por vigas de madera vieja y alambres”, contó a El Litoral uno de los integrantes del Centro de Estudiantes.

Como “medida de contingencia energética”, desde la dirección del Instituto emitieron la semana pasada un memorándum donde pedían al alumnado, docentes y no docentes, “mantener apagados los aires acondicionados (...) excepto en las aulas donde se imparta clases”; a la vez que “evitar el uso de (...) secadores de mano, calentadores de agua, pavas eléctricas, (...) entre otros”. El comunicado aclara que esto será “transitorio” hasta que se solucione el inconveniente energético, pero por lo menos hasta ayer no hubo mejoras. “Presentamos una nota a la rectora de la Unne y a la Dirección de Criminalística para dar a conocer esta situación y ver si pueden llegar soluciones, porque ni siquiera podemos usar los proyectores en clase”, comentaron desde el Centro, y aclararon que no tomarán otro tipo de medidas hasta tanto “agotar todas las instancias burocráticas”.

Además de este inconveniente, desde esta agrupación estudiantil aseguraron que en el Instituto vienen padeciendo hace tiempo otras falencias edilicias. “Las obras de los nuevos salones no se terminaron, salvo las oficinas de los directivos, y en primer año son casi 400 alumnos que dan clases en un espacio para 100”, ejemplificaron. También agregaron que “tenemos mobiliario y baños en mal estado, de hecho algunos aires acondicionados no funcionan, el personal de ordenanza no cuenta con elementos para su seguridad, y no podemos usar la sala de Informática a la mañana porque la cierran con llave”.