La lluvia hizo bajar 10° la temperatura y la tormenta derribó varios árboles

El mal tiempo llegó ayer a la ciudad, con precipitaciones y fuertes ráfagas de viento sobre todo durante la mañana. Mientras que la jornada inició estable, las condiciones comenzaron a cambiar cerca de las 9, cuando un frente de tormenta proveniente del sector Sur hizo descender la temperatura. Acto seguido, primero una llovizna y luego una lluvia intensa hicieron que las condiciones cambien tras varios días de intenso calor casi permanente.

Según los datos de la estación meteorológica del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), fueron 30,7 los milímetros de agua que cayeron en la jornada de ayer. Aunque la cantidad no fue tan significativa, hubo algunas leves complicaciones en ciertos sectores capitalinos, con zanjas desbordadas que no lograban escurrir con normalidad. Además, las calles de tierra de varios barrios volvieron a verse afectadas.

En la zona céntrica, el agua se acumuló en algunas esquinas aunque al bajar la intensidad de la lluvia logró normalizarse la situación. El mal tiempo sorprendió a muchos, justamente cerca del horario de ingreso a las escuelas y las oficinas públicas. De esta manera, además del paraguas algunos necesitaron hacer uso de algún abrigo liviano, ya que la temperatura pasó de cerca de 30° a poco más de 20° pasado el mediodía, bajando un poco más al anochecer.

Con estas condiciones inestables que se mantuvieron prácticamente durante todo el día, aparecieron por la peatonal Junín, como es habitual ante cada lluvia, los vendedores de paraguas, justamente para auxiliar a los desprevenidos.

Además de la lluvia que cayó ayer, se registró también una importante actividad eléctrica, que fue acompañada por algunas fuertes ráfagas de viento. Según el Icaa, estos llegaron a alcanzar una velocidad de 51,5 kilómetros por hora, siendo el más fuerte en esta parte del país en lo que va de este 2017.

El viento provocó algunos inconvenientes en diferentes partes de la ciudad. Uno de ellos se dio en la plaza Vera, en pleno centro correntino. Allí, un árbol cayó, aunque no provocó dificultades mayores a los transeúntes que se encontraban por esa zona durante la tormenta.

En tanto, sobre calle Balboa al 2500, en la zona Sur, el viento tumbó un árbol de importantes dimensiones que cortó un cable y luego quedó suspendido sobre otro. Esta situación generó la imposibilidad de transitar ya que obstruyó la calzada, además de dejar sin luz a un sector.

De acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo mejoraría hoy, disminuyendo considerablemente las probabilidades de lluvia. Además, la temperatura comenzaría a subir paulatinamente hasta ubicarse en los valores que se venían dando durante este otoño. De esta manera, las máximas para los próximos días en la ciudad estarían entre los 30° y los 35° aproximadamente, con mínimas de unos 24°.