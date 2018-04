Mayor: “Dios nos tiró un puntito para darnos vida y lo agarramos”

Boca Unidos debía salir a ganar el partido ante Quilmes. Sin embargo, fue el “cervecero” el que pegó primero, pero no lo remató al equipo correntino que sobre el final logró el milagroso empate con el autogol marcado por el defensor Juan Larrea luego de que Alan Pérez peinó en el primer palo un tiro de esquina de Ramiro Maldonado.

“Enfrentamos a un rival que venía en alza, en su cancha, con su gente y nos hicieron el gol muy rápido. Ahí tuvimos que salir a buscarlo y quedamos muy abiertos”, explicó el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor a los colegas de radio Continental (97.3 Mhz) y La Red Corrientes (107.1 Mhz) luego del partido del domingo en el estadio Centenario.

Mayor reconoció que el empate “no fue lo que vinimos a buscar”, pero enseguida rescató: “Creo que el punto sirvió, porque todavía estamos con vida y nos queda por delante una final todavía”.

En el segundo ataque profundo el “cervecero” se puso arriba del marcador, antes de los tres minutos de juego. Fue luego de que Ferreyra y Ojeda chocaran cerca de la medialuna del área local cuando fueron en procura de una pelota, regalándole el contraataque al local.

“La jugada fue una desgracia, pero después del gol nos acomodamos, empezamos a manejar la pelota, pero no generamos y nos faltó más juego de área. En el segundo tiempo lo fuimos a buscar, hicimos cambios muy ofensivos, aunque quedamos un poco expuestos, y ahora sólo nos queda ganar el lunes”, resumió el técnico.

“Vamos ahora a descansar para el martes empezar a pensar en Sarmiento”, dijo el técnico con respecto a la actividad del plantel.

El conductor táctico del equipo correntino señaló que para el partido frente al conjunto de Junín “estamos preparados porque desde que arrancamos el año estamos en esta situación. Los muchachos saben que nos queda una final más”.

“Al principio cuando salieron de la cancha estaban más caídos, pero hablándoles despacito comenzaron a recomponerse y ya estamos para descansar y volver a entrenar el martes” (por hoy), agregó el entrenador.

Para el juego de la última fecha, el cuerpo técnico volverá a tener a disposición al capitán, Leonardo Baroni y al goleador del equipo, Pablo Vegetti, quienes purgaron una suspensión, aunque no podrá estar Diego Sosa, quien llegó a las cinco amonestaciones. “Ya nos vamos a acomodar” fue la escueta respuesta del técnico.

Por último, Mayor tiró una frase que resume todo lo que pasó el domingo en el estadio Centenario. “Acá lo importante es que ellos (por los jugadores) se recuperen bien y que entiendan que este punto sirvió. Me parece que Dios nos tiró un puntito para darnos vida y lo agarramos”.