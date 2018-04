Promocionan campaña para no ensuciar y cuidar la rotonda de la plazoleta España

La plazoleta España, ubicada sobre la avenida Poncho Verde, desde hace años se convirtió en el lugar de esparcimiento y recreación nocturno de cientos de jóvenes estudiantes y vecinos de los barrios linderos, por lo que los fines de semana es posible encontrarse con multitudes compartiendo momentos en el lugar. Pero ante la gran cantidad de residuos y suciedad que quedan todos los fines de semana, a través de las redes sociales comenzaron una campaña donde solicitan a los visitantes que no ensucien o concurran con bolsas de basura para no dejar los restos en la vía pública.

Asimismo, ante las peñas y utilización de equipos musicales de gran potencia que se registra en la plazoleta España durante los fines de semana, los frentistas de la zona realizaron en varias oportunidades reclamos policiales y municipales por ruidos molestos y por la suciedad que dejan en el lugar tras la asistencia masiva de jóvenes.

En los últimos años, la plazoleta España se convirtió en un espacio de encuentro de cientos de jóvenes que asisten masivamente los fines de semana para realizar la “previa” a las salidas nocturas, o para pasar la noche con música, e inclusive con la realización de peñas al aire libre. Pero una de las consecuencias negativas de la gran asistencia es la cantidad de basura acumulada que queda en el lugar tras cada jornada.

Ante los reclamos vecinales y la situación de quejas que se vive, a través de las redes sociales como Facebook o Instagram, los habituales asistentes a la plazoleta iniciaron una campaña para mantener la limpieza y no ensuciar el espacio público y así evitar inconvenientes con los frentistas y las autoridades. A través de Instagram la cuenta “larotondex” realizó la movida #YoCuidoLaRotondex mediante el cual pidieron que los concurrentes lleven bolsas plásticas para juntar la basura que se acumula o que producen en cada visita; en tanto desde la cuenta Rotonderos de Facebook también solicitaron ayuda con la limpieza del espacio verde para evitar problemas y denuncias ante la Comuna o la Policía.

Vale recordar que desde la Municipalidad señalaron que tienen en carpeta un proyecto para la restauración y mantenimiento de la plazoleta España, así como también la posibilidad de acordar con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y las agrupaciones universitarias un plan de cuidado y protección del espacio verde, teniendo en cuenta que se convirtió en un punto de asistencia masiva de jóvenes que viven en las inmediaciones.

El dato

En reiteradas oportunidades agentes de la Municipalidad y de la Policía de la Provincia se acercaron hasta la plazoleta España durante los fines de semana ante las denuncias por ruidos molestos que se registraron.