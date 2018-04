Robos y destrozos en un jardín de infantes

En las primeras horas de ayer, advirtieron de los graves destrozos y el robo sufrido en un jardín de infantes de la ciudad de Monte Caseros. La directora del establecimiento Mabel Schiro, radicó la denuncia pero hasta ahora no hay detenidos. Se trata del jardín “Capullitos” que es un anexo de la Escuela Parroquial “Pbro. Juan Perelló” IP 15 y se encuentra ubicado por calle Caá Guazú entre Buenos Aires y Entre Ríos, precisó el portal Monte Caseros online.

La maestra Silvia Rodríguez brindó detalles de lo sucedido y señaló que a las 8 de ayer, cuando llegó a la escuela se encontró con la puerta abierta y la luz de la cocina prendida. “Cuando me acerco a la galería vi la ventana rota, todos los vidrios tirados, los juegues del salón de clases revueltos. Además, encontramos un caño y una horquilla que sacaron del depósito y con eso hicieron fuerza para abrir las puertas de la cocina”.

“Se llevaron de la sala de juegos un grabador que era prestado y de la cocina el tubo de gas que lo sacaron cortando la manguera; también tazas, platos, cajas de leche, arroz con leche, cereales, artículos de limpieza y productos del botiquín.

No sabemos con exactitud cuándo fue, si el fin de semana, o anoche durante el fuerte temporal. Hablé con los vecinos, pero no escucharon ruidos raros, teniendo en cuenta que las puertas son antiguas y por lo tanto deben hacer mucho ruido”, explicó sumamente indignada.

En otro orden de cosas, precisó que al jardín asisten a diario alrededor de 41 chicos entre los dos turnos, donde además se les brinda la taza de leche, ya que muchos de ellos son de bajos recursos.

Tras el delito, anticipó que “por hoy suspendimos las clases, pero como no queremos que ellos pierdan su copa de leche, mañana -por hoy- abriremos las puertas. Les pedimos la colaboración de los montecasereños con lo que nos puedan donar. Nos hacen falta puertas para poder reparar los daños y el gas que es lo más importante para cocinar”, enfatizó.