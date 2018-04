Tours gratuitos para  “patear” la Ciudad de México

El director general de la empresa Estación México, Marco Polo García, afirmó que los tours gratuitos para conocer todos los costados de la Ciudad de México “triplicado” su asistencia desde que iniciaron a finales de 2015.

Cuando empezaron, relató, el concepto de hacer recorridos sin ningún coste todavía era “muy extraño”, al contrario de lo que ocurría en Europa, donde estaba más desarrollado. En México, los free walking tours aparecen “por la necesidad de toda la gente de Europa que viajaba y estaban buscando esos servicios, para cubrir ese mercado”. Aunque años más tarde se han popularizado, los asistentes son en su mayoría extranjeros, que representan cerca del 95 %, estima García.

“Ha estado cambiando un poco, pero es una cuestión cultural; la gente en México no es mucho de caminar, sino de subir al turibús” o a otros transportes que los recojan directamente en su hotel, ahondó.

Las propuestas

Estación México ofrece recorridos por el centro histórico y por Coyoacán, un barrio del sur de la ciudad conocido especialmente porque allí vivió la artista Frida Kahlo.

La dinámica de los recorridos gratuitos es similar en todas las agencias que los ofrecen: al visitante no se le exige que pague ningún importe y, al final, pueden entregar propinas a los guías, quienes ceden parte de éstas a la empresa.

García relata que al principio tuvieron “una especie de discusión” con los guías oficiales, aunque finalmente hablaron con la Secretaría de Turismo capitalina y les dijeron que “no había problema” para que trabajaran, mientras que no lo hicieran en áreas restringidas (como el interior de ciertas dependencias).

La empresa Strawberry Tours ha sido de las últimas en aterrizar en la Ciudad de México. Su responsable, Gabriel Castro, defendió en una entrevista publicada por EFE que los guías que llevan a cabo los recorridos -todos ellos locales- tienen la preparación necesaria para ello.

Todos tienen una formación académica que les convierte en “expertos en áreas de estudio”, como antropología, arqueología o turismo, son como mínimo bilingües e, independientemente de su formación, todos son guías certificados por la Secretaría de Turismo, afirmó Castro. Trabajan bajo una modalidad freelance; no a tiempo completo, sino algunos días a la semana para “tener ingresos extras”. Que su remuneración sea a través de propinas hace que si quieren buenos ingresos sean excelentes, agregó.

Paga lo que tú crees que vale

El lema del recorrido es paga lo que tú crees que vale: “En función al desempeño del guía, la calidad y el bolsillo de cada persona, se puede dar más, menos o no dar nada, y está bien”, porque al fin y al cabo, el tour se ofrece gratis, argumentó Castro.

Strawberry Tours, con presencia en otras siete ciudades en Europa y América Latina y Caribe, empezó con sus actividades en México el pasado enero, con el ánimo de desmarcarse de su competencia a través del turismo sustentable.

La “gran diferencia” de la compañía, señala Castro, es la llamada “promesa del 10 %”, por lo que este importe de las propinas va destinado a ayudar a una fundación o una organización comprometida con alguna problemática social. En la Ciudad de México en particular, estos fondos van destinados a la reincorporación de los niños en situaciones desfavorables.

Esta empresa organiza recorridos por el casco histórico de la ciudad y por Coyoacán, además de un tercero que gira alrededor de los tacos, para conocer los secretos de este emblemático plato mexicano. Castro reconoció que buscar la diferenciación es clave en el turismo, “una de las principales industrias en México”. “Lo que nosotros estamos haciendo es un producto prácticamente innovador; no hay muchas compañías que lo ofrezcan de la misma manera”, concluyó.

