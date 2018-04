"En el fútbol encontré la forma de sentirme bien"

"Logré encontrar en el Deporte la posibilidad de demostrar la capacidad que tenemos los de mi condición para algunas disciplinas. En mi casa no hubo privilegios, me trataron como a los demás hermanos. Como sea buscaba la forma de por ejemplo subirme a una silla y preparar mi merienda. Manejo, soy locutor nacional, tengo novia. Hay una etapa donde todo cuesta, pero está demostrado que todos somos capaces de amar y ser amados" expresó Facundo.

Asegura que "vinimos a un mundo que no está adaptado a nosotros, así que permanentemente tenemos que adaptarnos. La etapa de la adolescencia es la más dura porque los otros están en pleno 'estirón' y se hace difícil darnos cuenta lo que a nosotros nos va a tocar. En lo personal el futbol, el deporte me sacó adelante".

"El Deporte me llevó a ser una persona que no le teme a nada, ahora nos ha llevado a formar un equipo de futbol. Somos la Selección nacional Pulga y Pelusa. Me di cuenta que por ahí en lo físico estaba limitado pero no en lo mental y es ahí donde se saca ventajas de las desventajas. Armamos un equipo, los busque, nos juntamos. Somos muchos y hoy hay cada vez más adhesiones. Comenzamos siendo 6 o 7 y hoy somos más de 50. Comenzamos como amateur y hoy vamos sumando apoyo" destacó.

Por último Facundo agradeció la apertura en los medios de comunicación provincial y nacional. A las familias, a los padres que los acompañan y a todos los que se van sumando.

"El día de mañana cuando les toque acuérdense que nosotros vinimos para dejar una huella, cuando nace un niño pequeño estaremos preparados. Así como lo estamos haciendo en lo deportivo tras el sueño de la Copa América dentro de muy poco, les proponemos que se sumen y dejen sus propuestas ", instó.

El Tercer Congreso de Discapacidad en Pediatría se desarrolló en el Hotel Panamericano con la participación especial de la Asociación Civil Talla Baja de Argentina, publicó el portal Cadena de Radios.