Aplicación móvil para identificar enfermedades y malezas en arroz

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne lanzó la aplicación para dispositivos móviles “Diagnosticando al arroz”. Se trata de una herramienta sencilla y práctica para precisar en el campo diferentes causas que afectan al cultivo del arroz. La aplicación, fruto del trabajo de la FCA-Unne con la EEA Inta Corrientes, no solo fue descargada en la región sino en otros países de Latinoamérica.

Para identificar distintas afecciones en las plantas de arroz, no es raro ver a productores, técnicos o profesionales en medio de los inundados campos con guías o libros impresos para poder determinar enfermedades, malezas o plagas.

Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne vieron la necesidad de pensar alternativas sencillas y prácticas para esa tarea de identificación en campo. Así surgió la idea de una aplicación para celulares o dispositivos móviles, que actúen como complemento a las guías existentes para la identificación de las causas que afectan al cultivo del arroz.

“Diagnosticando al arroz” fue el producto del trabajo articulado de docentes de las Cátedras de Fisiología, Fitopatología, Sistemática y Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias con los técnicos de la Experimental Corrientes del Inta.

La app, gratuita y disponible en Google Play en la categoría “productividad”, ayuda al reconocimiento de enfermedades, plagas y/o malezas, y se basa en la comparación de fotografías que muestran las características típicas de éstas con lo que se observa en el campo. Las fotografías fueron en su mayoría capturadas por personal de los diferentes grupos participantes y pertenecen a la región productiva del NEA.

La aplicación recopila información perteneciente a las “Guía de identificación de enfermedades del cultivo del arroz en la provincia de Corrientes” (Unne), “Guía para la identificación de plagas del arroz para la provincia de Corrientes” (Inta) y la “Guía para la identificación de malezas del cultivo del arroz en la provincia de Corrientes” (Unne).

“La App es de suma utilidad para los productores, técnicos y profesionales vinculados al arroz, brindando una solución práctica al momento de la identificación de las afecciones de las plantas”, comentó María Antonia Marassi, investigadora de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne.

La profesional destacó que la aplicación es fruto del trabajo intercátedras e interinstitucional, y principalmente responde a una necesidad de quienes trabajan en sanidad del cultivo del arroz.

Según comentó Marassi, la aplicación fue presentada a principios de marzo en la “Apertura Oficial de la Cosecha de Arroz”, realizada en la localidad de Paso de los Libres, y fue muy bien recibida por parte de los productores y los profesionales vinculados a la actividad arrocera. De acuerdo a las estadísticas en Google Play, la aplicación ya se descargó en Perú, Ecuador, Colombia y Paraguay.

La ingeniera agrónoma explicó que la “Diagnosticando al arroz” no es una aplicación terminada, pues se irá agregando información y actualizando en busca de optimizarla. La App cuenta con información de 14 enfermedades, 12 plagas y 15 malezas, que son las más comunes y de relevancia en el cultivo del arroz en la región, y que además son las que más posiblemente encuentren los productores y profesionales en las tareas de campo.

La aplicación móvil está pensada para ser complementada, de manera posterior al trabajo de campo, con las guías de identificación de enfermedades, plagas y malezas impresas elaboradas por la UNNE y el Inta, y además la aplicación vincula a los usuarios con los responsables de los distintos servicios que trabajan en la identificación de las afecciones del cultivo de arroz.