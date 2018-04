Aseguran que bajaron casi un 50% las denuncias por robos de “motochorros”

Luego de la puesta en marcha de nuevos operativos para prevenir los arrebatos callejeros, desde la Provincia aseguran que hubo una notable disminución en la cantidad de ilícitos de este tipo registrados en las comisarías de las distintas zonas de la ciudad.

Sobre esta cuestión, el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, expresó en declaraciones radiales que “en los últimos 45 días disminuyó casi a la mitad esta modalidad delictiva como consecuencia de los operativos”, haciendo referencia a los llamados “motochorros”. Asimismo, el funcionario agregó que “nadie niega que sigue ocurriendo, pero trabajamos para tratar de disminuirlo”.

De esta manera, desde el ministerio destacaron el buen desempeño del nuevo cuerpo que funciona hace algunas semanas, llamado “Seguridad Urbana”, que cuenta con 15 agentes y se encarga específicamente de este tipo de delitos callejeros que preocupan a los vecinos de distintas zonas de la ciudad.

Además de esto, desde la Provincia instan a las víctimas de los robos callejeros a realizar las denuncias correspondientes en las comisarías. En este sentido, López Desimoni dijo que “lo que hay que hacer es denunciar ante las autoridades, si no, estamos a merced de la acción delictiva”.

Asimismo, el ministro de Seguridad explicó que “si no se denuncia, el arrebatador no tiene antecedentes y si la Policía lo detiene después termina siendo liberado justamente por eso”.