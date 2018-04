Denunció a su ex pareja por feroz golpiza y el sujeto se dio a la fuga con su pequeña hija

En la localidad de Yapeyú, una mujer denunció a su pareja de haberle propinado una feroz golpiza, tras lo cual el hombre y su hija de 3 años se ausentaron del hogar. En base a ello, la Justicia local ordenó su urgente localización, mediante un oficio que ya comenzó a circular.

En la tarde del lunes, se se presentó ante la comisaría de Yapeyú una mujer a radicar una denuncia. Se trataba de la ciudadana Maira Cristina Gluschak quien acusó a su ex pareja por violencia de género, al haber sufrido una golpiza por parte de Emiliano Bond precisó FM Radio Yapeyú.

Las mismas fuentes añadieron -en base al relato de la señora- que el hecho tuvo lugar el último domingo en horas de la tarde.

En cumplimiento con los trámites legales, una comisión policial se constituyó al domicilio del barrio 7 Viviendas casa N° 1 por calle Maldonado con una orden del Juzgado de Paz.

Los policías llevaban el mandato de proceder a la detención del acusado y conducir a su pequeña hija de 3 años de edad junto con su madre. Aclararon en este punto que la mujer está separada del sujeto desde el domingo cuando ocurrió el hecho.

Los efectivos constataron que ambos, tanto el hombre como la criatura no se encontraban en el domicilio. Frente a esta situación se inició la búsqueda del acusado y de su pequeña hija, sin embargo hasta el momento no se obtuvieron respuestas.

En base a ello el Juzgado de Paz local a cargo de Noemí Figari lanzó de manera urgente un comunicado mediante el cual solicitan a la población de la zona, datos sobre el paradero de Emiliano Bond y su hija Kiara de 3 años.

Cualquier información contactarse con la Comisaría de Yapeyú o al Juzgado de Paz de lunes a viernes de 7 a 13. Piden localizarlos “a los efectos de dar cumplimiento con la resolución interlocutoria N° 4 del Juzgado de Paz de Yapeyú”.