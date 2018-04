El centro del debate político

Por María Herminia Grande (*)

Sin lugar a dudas la semana continuará con el tema tarifario. A la hora de las concreciones, el radicalismo y Elisa Carrió poco lograron. El Gobierno no está dispuesto a demorar el camino hacia la eliminación total de los subsidios en las tarifas al consumo eléctrico y de gas. Eso sí, el Gobierno centralista de Mauricio Macri se ha vuelto federal a la hora de repartir costos políticos y económicos. Aspira a que las provincias cubran parte de los subsidios que la Nación recorta y, fundamentalmente, preparar el terreno ante posibles dictámenes jurídicos adversos. Para ello, el ministro Juan José Aranguren citó a sus pares provinciales.

Las protestas emanadas de sectores claramente votantes de Cambiemos no pasaron desapercibidas. Lo incontrastable es que la totalidad del “ahorro” que el Gobierno obtuvo por la quita de subsidios en las tarifas, más un plus superior a dos puntos, se destina al pago de los intereses de la deuda interna y externa. El subsidio a las tarifas beneficiaba a 15 millones de argentinos. El pago de los intereses beneficia a 250 mil personas, la mitad reside en el exterior. Claramente los beneficios van hacia afuera y hacia arriba.

Como venimos diciendo, las tarifas no dejarán de aumentar. En el gas habrá un nuevo ajuste en octubre del presente año, y en abril y octubre del 2019. En cuanto a la luz, será en agosto de este año y en febrero del próximo año. Después, me comentaba Antonio Rossi, los aumentos serán semestrales para reflejar la inflación. Lo cierto es que todos vamos a sentir en el bolsillo, entre el invierno pasado y el que aún no comenzó, una diferencia en el aumento del gas de un 150%-200% más. En cuanto a las tarifas sociales, el aumento será entre un 300-400 por ciento.

Ante semejante despropósito que aún no ha impactado de lleno en los hogares, cuesta entender que no se elimine el componente impositivo que representa aproximadamente un 30% del costo total de las facturas. Si de números hablamos, es sorprendente que el déficit estatal de un año represente la totalidad de las reservas del Banco Central: 60 mil millones de dólares, y no se logre el crecimiento buscado. Y que el propio ministro Caputo haya dicho que esta situación no es sostenible ni siquiera por 5 años. La pregunta es: ¿de no cambiar el rumbo económico ahora, para qué Macri aspira a la reelección?

La inflexibilidad en no adoptar el mecanismo de tarifas planas o realizar aumentos graduales tiene como explicación del Gobierno nacional la necesidad de dejar atrás, en junio, la categoría de país fronterizo para pasar a integrar la tanda de países emergentes. Este cambio de categoría implica la posibilidad de acceder a nuevos endeudamientos.

El Gobierno nacional aduce que de esta manera vendrán las inversiones. A esta altura debiese entender que las inversiones vienen cuando hay un país que consume, un país que exporta o un país que da muchos subsidios.

A pesar de todo esto, la campaña 2019 está lanzada. El Gobierno de Cambiemos primero debe revalidar los títulos internos, o sea, conformar a sus aliados Lilita y el radicalismo. La UCR, tan activa por estos días bajo la batuta del gobernador Cornejo, duda de sus propias conveniencias. ¿Le conviene a la UCR forzar la alianza hasta integrar la fórmula presidencial? De ser así, ¿qué gana y qué pierde? El vicepresidente siempre está para tocar la campanilla en el Senado. Esto lo saben tanto Lilita como la UCR. Aun cuando pudiese aparecer un “no positivo”, todo termina allí. La pregunta es: ¿qué podrían perder de insistir con esta complejidad? Sencillamente el armado en las provincias. Hay cinco provincias claves para Cambiemos, pero tres son sustanciales: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El radicalismo de Cambiemos pretende protagonizar la fórmula por lo menos en dos de ellas. Si el PRO accediese a compartir con el radicalismo la fórmula presidencial del 2019, la chance de encabezar las fórmulas a gobernador en las provincias sería más lejana, dado que seguramente quedaría para candidatos PRO.

Si el radicalismo pretende no morir subsumido por el PRO, no tiene mucho por pensar a la hora de decidir qué camino tomar ante lo planteado. Esto último es rotundamente negado por voces cercanas a Peña y Cornejo. Pero la ambición del PRO es darle un baño color amarillo y de modernidad al legendario partido de Alem. Cuentan con un lamentable dato a favor de esta empresa: las generaciones sub 40 poco saben de la historia y el protagonismo de la UCR, así como tampoco del PJ. Es cierto que ambos partidos se encargaron de rematar sus historias y quitar el respirador a sus vidas.

Barrionuevo, Bárbaro y Campolongo juran ir por el bronce. Los candidatos que pretenden hacer jugar en una interna nacional son Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y José M. De la Sota. Si bien Agustín Rossi recorre el país con aspiraciones presidenciales, la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner nunca manifestó que está en el Congreso para cumplir su mandato de seis años. Macri es el principal interesado en que no lo cumpla.

El dato novedoso que emana de la CGT es que, para la próxima reunión de Consejo Directivo, Moyano enviaría un representante. Si esto se concreta, Moyano ni se habría ido de la CGT ni estaría por desempolvar el MTA.

(*) Nota publicada en infobae.com