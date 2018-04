El Pediátrico estima que duplicará atenciones por enfermedades respiratorias

En el hospital Juan Pablo II comienzan a aumentar las atenciones por enfermedades respiratorias debido a que empieza a notarse finalmente el cambio de estación, sin embargo sostienen que es normal el incremento en esta época del año. A la vez, indicaron que la cantidad aumentaría aún más y estiman que en las próximas semanas se duplique el trabajo del área de kinesiología y de emergencias.

“Se está empezando a ver más casos de enfermedades respiratorias. El servicio de Kinesiología del Pediátrico hoy realiza 5.000 atenciones por mes y en la época cuándo hace más frío, por casos de enfermedades respiratorias, el número se duplica”, dijo a El Litoral la jefa del servicio de Infectología del Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane de Borda.

Indicó que “en emergencias se dan entre 400 y 500 atenciones, también por casos respiratorios se espera que este número sea el doble en las semanas siguientes”. “En esta época del año también se presentan más casos de meningitis y por ello es necesario la vacunación en tiempo y forma”, expresó.

“La mejor manera de hacer prevención es mediante la vacunación. Hay que completar el carnet obligatorio” , remarcó la doctora.

Respecto a las recomendaciones en menores, sostuvo: “Es inevitable que los chicos, sobre todo los que asisten a jardines maternales, tengan catarro o mocos”. “Pueden acudir si tiene un poco de moco a la escuela, pero hay que estar atentos y consultar al pediatra si tiene fiebre muy alta o un mal estado en general. No deben auto medicar al niño, no darle antibióticos si el médico no lo pide”, resaltó.

“Las personas incluidas en el grupo de riesgo deben inmunizarse contra la gripe. dicho grupo”, señaló.

Cabe recordar que ante un posible brote de bronquiolitis que advirtieron desde el Garrahan, desde el Ministerio de Salud de la Provincia, sostuvieron que el Pediátrico está preparado para atender todas las enfermedades respiratorias.