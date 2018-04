En el Día de la Meningitis remarcaron la necesidad de vacunación

En el Día Mundial de la Meningitis que se conmemoró ayer, la jefa del área de Infectología del Hospital Juan Pablo II habló con El Litoral sobre la enfermedad y lo que un padre debe saber. En este sentido, dijo que lo principal es aplicarse las vacunas “en tiempo y en forma”.

“Es una enfermedad temida por los padres y pediatras ya que puede ser grave, provocar la muerte u ocasionar lesiones como sordera. Es una enfermedad que se puede proteger con vacunas. Lo que sucede es que se produce una inflamación de las meninges, capa que cubre el cerebro. Tenemos meninges ‘buenas’ y ‘malas’, las primeras son producidas por virus (excepto el herpes simple) y en el 95% de los casos tiene una evolución benigna. Dentro de las malas, que son las graves, están las ocasionadas por bacterias por eso es tan importante la vacunación”, explicó a este diario la jefa del servicio, Andrea Gajo Gane de Borda.

Respecto a los síntomas, explicó que “dependen de la edad del paciente por ejemplo un bebé no puede decir si le duele la cabeza, pero sí puede demostrar irritabilidad”. “Al producirse la inflamación de la membrana que cubre el cerebro se produce un fuerte dolor de cabeza, fiebre alta, irritabilidad, dolor de panza, vómito, molestia ante la luz y rigidez en la nuca. El niño menor de un año puede presentar fiebre, irritabilidad y vómito. Ante cualquiera de estos síntomas deben asistir a la consulta para saber si es meningitis viral o bacteriana”, indicó la especialista.

A la vez, comentó que “hay casos durante todo el año, pero son esporádicos”. “Es una enfermedad que la debemos tener en cuenta, hubo un caso de una niña de Neuquén que tuvo meningitis porque la mamá no la había vacunado a tiempo. Esto también es importante destacar, no pueden retrasarse en colocar las dosis obligatorias, muchas veces sucede que los padres se retrasan hasta más de un mes y el niño no está inmunizado, esto es aún más importante en los bebés”, remarcó.