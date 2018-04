Evadió el control del puente y abandonó un auto cargado con 100 kilos de droga

Un automóvil con 100 kilos de marihuana fue hallado abandonado en el Chaco, luego de que evadiera los controles estrictos del puente interprovincial General Belgrano. De acuerdo a las primeras investigaciones el vehículo que fue abandonado es propiedad de un policía de la vecina provincia. Al ser localizado, el efectivo dijo que le habían robado el auto en Corrientes, pero su versión no convence a las autoridades judiciales que realizan la pesquisa del caso.

El hecho se produjo el lunes a la noche, alrededor de las 23 cuando un automóvil Volkswagen Fox color gris oscuro con vidrios polarizados no detuvo su marcha en el control de Gendarmería Nacional, incluso derribó las vallas para continuar su camino a alta velocidad por el viaducto. Se inició una persecución y se pidió apoyo a las fuerzas provinciales. El vehículo logró evadir los controles en su ingreso al Chaco y se dirigió al barrio chaqueño San Pedro Pescador. Allí, los ocupantes que serían dos hombres huyeron a pie.

Minutos después llegó la Gendarmería y en la requisa al vehículo secuestró una gran cantidad de paquetes de marihuana que totalizaron 100 kilos de marihuana.

También encontraron uniformes de la Policía del Chaco y a partir de allí iniciaron la investigación para conocer a nombre de quien se encontraba registrado el auto.

Así se pudo saber que el vehículo es propiedad de un cabo de la Policía chaqueña que sería de apellido López.

Al ser localizado, el agente explicó que luego de publicar un anuncio para vender su auto a través del sitio OLX, acordó un encuentro en Corrientes con un potencial comprador. Fue entonces que en la capital correntina le robaron el auto.

A todo esto, volvió caminando hasta el puesto caminero del lado chaqueño y allí se dirigió hasta la Comisaría Primera de Barranqueras donde radicó la denuncia. El trámite lo realizó ayer a las 6.45, casi ocho horas después de que se produjo el secuestro de la carga de marihuana hallada en su auto, según precisó Diario Chaco.

Los investigadores dudan del testimonio del efectivo y se preguntan porqué no radicó la denuncia en Corrientes ni bien le robaron el automóvil