Mayer busca la tercera ronda del ATP de Barcelona ante Kachanov

El experimentado tenista correntino, Leonardo Mayer, (45) buscará su clasificación a la tercera ronda del ATP 500 de Barcelona, cuando en las primeras horas de la tarde se enfrente con el juvenil ruso Karen Khachanov (38).

El Yacaré viene de pasar la primera ronda del cuadro principal del tradicional torneo Conde de Godó al vencer sin contratiempos al alemán Mischa Zverev (52) por 6-3 y 6-0 en apenas una hora y 3 minutos de juego.

En tanto que Kachanov pasó directamente a la segunda ronda, ya que es el decimosexto preclasificado del certamen.

Será la primera vez que el argentino de 30 años se enfrente con el jugador de 21, nacido en Moscú, cuyo antecedente más importante este año fue el título conseguido en el ATP 250 de Marsella.

El encuentro entre Mayer y Kachanov se disputará en el último turno de la cancha 1, a la siesta de Argentina, inmediatamente después del juego entre el argentino Diego Schwartzman, séptimo favorito, y el griego Stefanos Tsitsipas, correspondiente a la primera ronda del torneo.

Uno y uno

El tenista argentino Guido Pella venció hoy por 6-4 y 6-4 al alemán Peter Gojowzyk en su debut en el tradicional torneo Conde de Godó de Barcelona, y se medirá con el español Fernando Verdasco en segunda ronda, en tanto que Federico Delbonis quedó eliminado al caer 6-3, 6-7 y 6-4 ante el eslovaco Martin Klizan.

Pella, número 60 del ranking de la ATP, comenzó bien y no tuvo demasiada dificultad para doblegar a su rival, aunque el primer set se desarrolló, por momentos, con bastante paridad.

En el segundo set, el bahiense logró quebrar el saque a su rival en el quinto juego, y se puso por delante 3-2, pero cuando el partido estaba encaminado, sobre el final, Gojowzyk se lo hizo difícil, hasta que Pella se impuso otra vez por 6-4.

“Había sacado diferencia bastante rápido, en el segundo set me puse 5-2, pero él empezó a jugar increíble y no me dejó tocar la bola en dos games. Producto de los nervios, se me complicó, y se me hizo difícil cerrar el partido, pero lo logré y estoy muy contento con la victoria”, dijo el tenista argentino al hacer una análisis de su triunfo.

Por su parte Del Bonis, que fue eliminado por Klizan encadena su segunda derrota consecutiva en la gira europea sobre polvo de ladrillo, tras perder en primera ronda en Montecarlo.