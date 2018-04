Puesteros: analizan predio en otro barrio para construir el nuevo paseo de compras

A tres semanas del incendio del galpón frente a la Rotonda, los puesteros aguardan definiciones sobre la construcción de un nuevo paseo de compras, mientras que desde el Estado estudian diferentes alternativas para poder ejecutar la obra que fue anunciada. Según comentaron, en los últimos días surgió la posibilidad de un predio provincial que podría servir para la edificación.

Esta opción fue presentada a los feriantes damnificados, quienes en su mayoría se mostraron de acuerdo ante un eventual traslado. “Algunos no están conformes pero muchos entendemos que es una buena opción”, señalaron desde el acampe en la Rotonda.

Vale recordar que, desde un primer momento, la voluntad de los comerciantes era quedarse en el mismo sitio, aunque existen algunas trabas administrativas y legales por la propiedad que es privada.

Otra idea que había tomado fuerza en algún momento era la de hacer un nuevo paseo de compras dentro del predio del Mercado de Concentración, aunque ahora apareció esta alternativa en otro barrio. “Si nos tenemos que mudar vamos a hacer lo posible para volver a formar nuestra clientela y así salir adelante”, dijo anoche uno de los comerciantes en diálogo con este matutino.

Mientras tanto, el Municipio avanza con la instalación de carpas en la plaza del Mercosur, frente a la Rotonda. “Allí, dos grandes estructuras ya fueron montadas y ayer les colocaron el techo. Más allá de esto, restan varias tareas para que el “mercadito” provisorio que funcionará allí en el barrio 17 de Agosto esté listo para ser usado por los puesteros.

En este sentido, de acuerdo a los trabajadores, “nos dijeron que falta nivelar el suelo y hacer el piso, además hay que separar los boxes internos donde nos vamos a acomodar”. La estructura completa estará, según comentaron desde la Comuna, dentro de un mes como plazo máximo.

El montaje sigue avanzando a pesar de algunas controversias que se generaron en las últimas jornadas por la queja de vecinos de la plaza del Mercosur que piden no perder ese espacio público para el uso de los más chicos.

Uno de los principales pedidos que sostienen los puesteros es el de la posibilidad de acceder a un crédito que les permita volver a comprar mercadería para vender, ya que perdieron la totalidad del stock en el incendio. Si bien aún no hay confirmaciones sobre esta alternativa de ayuda económica, los comerciantes comentaron que desde el Municipio mantienen las gestiones para lograr activar el préstamo, que podría materializarse cuando culminen con el montaje de las carpas.

Los feriantes, mientras tanto, siguen acampando en la rotonda de la Virgen de Itatí a la espera de poder reactivar sus negocios. Allí, frente al galpón incendiado, comentaron que continuarán realizando ollas populares de las que participa la totalidad de los puesteros junto a sus familias.

De esta manera buscan resistir con las donaciones que reciben y el efectivo que ganaron con la venta de comida la complicada situación en la que se encuentran a casi tres semanas del incendio. Por este motivo, siguen pidiendo la donación de alimentos no perecederos, que pueden ser acercados a la Rotonda.