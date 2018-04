Regatas perdió contra Obras y se acrecienta su racha negativa

No pudo frenar su declive Regatas Corrientes y anoche perdió en la visita a Obras por 82 a 74 en su presentación en el porteño barrio de Núñez. De esta manera cerró una gira negativa con tres actuaciones sin triunfos, cediendo también los juegos frente a San Lorenzo en Boedo y ante Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia.

El actual derrotero del Fantasma se extendió a seis juegos sin poder ganar y su récord en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol quedó en 16 triunfos y 20 caídas.

Nuevamente el equipo se mostró combativo durante la primera mitad del juego y fue mermando en su rendimiento a medida que el partido avanzaba. Un triple de Troutman adelantó a la visita (11-13), pero Obras respondió con una racha anotadora de Valussi y Liz López para llevarse el primer cuarto 16-13.

La mayor paridad del juego se dio en el segundo parcial. Combativo Martina puso al frente al Fantasma (28-29), pero Liz López siguió anotando para Obras y Zurbriggen tuvo un buen ingreso desde la banca reencauzando al anfitrión (33-29). Antes del descanso largo, un triple de Quinteros le bajó el telón al segundo cuarto, siempre con Obras al frente (42-40).

Dos bombazos (Cabezas y Quinteros) le permitieron a Regatas reanudar al partido en ganancia 42-46, pero rápidamente respondió el local de la mano de Toscano y Kemp (49-46). El Fantasma fracasó en algunas ofensivas y permitió puntos de contra de Barral y Liz López en el Tachero, que se despegó (57-50), y arribó al último cuarto 59-55.

Regatas, que ya no contaba con Ramírez Barrios (no jugó por lesión), acortó aún más su rotación al sufrir las bajas por cinco faltas de sus internos Troutman y Martina. Las pocas esperanzas del Fantasma estaban depositadas en la producción de Quinteros, pero no fue suficiente y con algunos puntos de Lockett en la zona pintada Obras encaminó definitivamente el juego hacia el triunfo final de 82 a 74.

El próximo compromiso del Fantasma será el domingo como visitante frente a Salta Basket.