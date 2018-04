Tarifas: el Gobierno analiza medidas y pone la lupa en Ingresos Brutos e IVA

El Gobierno provincial se hizo eco del pedido presidencial de intentar reducir el costo de la energía y los servicios públicos mediante la merma de impuestos. El gobernador Gustavo Valdés dijo que se analizarán medidas y que se estudiaba la quita ingresos brutos a la luz y el agua. Además insistieron en que las regalías de Yacyretá podrían traer beneficios y algunos legisladores oficialistas pidieron que Nación contemple la merma del IVA.

El mandatario dijo: “Evaluamos llevar Ingresos Brutos a cero en luz y agua”. En ese sentido, explicó que esta quita del impuesto provincial “podría tener un impacto entre 25 y 50 millones de pesos menos, luego cada uno de los municipios deberá evaluar cuál es la tasa que pueda reducir”.

“Nosotros creemos que hay que tener responsabilidad y sumarse a la propuesta de reducir los impuestos”, dijo a Télam y agregó que “antes la tarifa social era hasta 150 kWh por mes, y hoy creció a 300, por lo que el sector que menos tiene ha sido protegido del impacto de la tarifa energética”.

También adelantó que se reunirá con el ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres y al titular de la Dpec, Alfredo Aun, para definir si existe la posibilidad, aunque aclaró que “si podemos vamos a acompañar”.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que los impuestos bajen pero debemos aumentar la cobrabilidad”, señaló y reconoció que “en este momento es el gran tema pero no creo que sea lo más importante”.

Reiteró el reclamo por las regalías de Yacyretá y que “si tenemos lo que nos corresponde por derecho, vamos a tener la posibilidad de acompañar”, expresó.



IVA

En tanto el senador Ricardo Colombi, se refirió al impacto del tarifazo a nivel provincial: “Tiene que haber un esfuerzo compartido por parte de Nación, no sólo las provincias y los municipios deben hacer el esfuerzo”, dijo.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, criticó a la administración nacional por el aumento de tarifas: “Los tres poderes del Estado deberían bajar los impuestos por el tarifazo, el Gobierno nacional debería bajar el IVA”. Y agregó: “El Gobierno cometió un error al no explicar la herencia recibida en materia de energía”.

Además, remarcó: “No había otro camino en el tema de tarifas, vivíamos con una situación que sabíamos no se podía mantener durante mucho tiempo más”.

También afirmó que “hay que encontrar un equilibrio en las tarifas, sin que caiga la inversión social”; y exigió: “Si el Gobierno baja el IVA va a bajar el impacto del tarifazo. La Nación tiene que hacer esfuerzo, no sólo las provincias”.



Regalías

El secretario de Energía de la provincia, Eduardo Melano, alertó ayer en declaraciones a Radio Dos: “El pedido de Nación de reducir impuestos en las Tarifas realmente no impacta, porque Corrientes no tiene impuestos sobre las facturas de energía, es decir que en el caso de nuestra provincia no modifica en nada la factura; sí en otras provincias como el caso de Buenos Aires, porque toman a la factura eléctrica como días de cobro de impuestos. Este no es el caso de Corrientes”.

“Hoy todo el NEA tiene un beneficio de 300Kv mensuales como tarifa social, cuando en el resto del país es de 150. Esto lo subsidia totalmente la Nación, por lo cual no puede aumentarse”, explicó.

“Si la Nación no acompaña la reducción impositiva, está como variante la posibilidad de las regalías. Nosotros pedimos que nos entregaran las regalías en megavatios y así tener mas disponibilidad de energía y con esta alternativa volcar algún beneficio a los usuarios de la Dpec”, agregó.