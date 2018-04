Artistas denuncian que el mural de calle España fue tapado

Artistas denunciaron que el mural que pintaron por calle España, entre Junín y 9 de Julio, fue totalmente tapado de blanco anoche. La obra tenía una extensión de 24 metros y reflejaba figuras de los pueblos originarios. "Para poder realizarlo le presentamos una nota al dueño de la pared y nos había dado la autorización", afirmaron Silvina Esquivel y Ailen Navarro, quienes fueron parte de ese trabajo que se realizó durante noviembre del año pasado.

Si bien no pudieron tomar contacto con el dueño y no conocen los motivos, ambas manifestaron su tristeza y bronca por lo sucedido. "Nos duele por el esfuerzo invertido; era un mensaje para los vecinos y para los que circulaban por el lugar", afirmó Silvina, en diálogo conellitoral.com.ar.Y agregó: "Estábamos más preparados a que sea tapado por graffitis, porque sabemos de los riesgos que tiene el arte callejero, pero no de esta manera".

Por su parte Ailen detalló que la inversión de la pintura fue integramente por ocho alumnos y que anteriormente ese espacio era ocupado por carteles proselitistas. "La pintura estaba bien, tenía cinco meses y esperábamos que perdurara en el tiempo".

Vale recordar que la pintura fue habilitada el 1º de diciembre del 2017 y tuvo un mes de producción por parte de los estudiantes del Instituto Superior Josefina Contte.