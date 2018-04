Alumno agredió a otro con un cuchillo y generó alarma en la comunidad educativa

En la Escuela Normal de Perugorría, un alumno agredió ayer a otro con un cuchillo. El episodio violento encendió al máximo la alarma en la comunidad educativa, donde semanas atrás ya varios estudiantes, junto con un profesor, habían advertido sobre la conducta agresiva de un grupo de chicos que presuntamente fustigaba a pares de la institución. Ahora reubicarían en otro colegio al muchacho que provocó heridas leves a uno de sus compañeros, pero tanto padres como alumnos solicitan que se adopten otras medidas para garantizar la normal convivencia en las aulas.

El hecho que se difundió a través de las redes sociales por la filmación con un celular realizada por un estudiante y que fue publicada hasta en un canal de televisión nacional, se habría registrado ayer entre las 9 y la 9.30. “Aunque a mí me llamaron recién a las 11 para avisarme”, contó el padre del alumno que cursa el sexto año y que –además de unas escoriaciones en las manos y el cuello- tiene un pequeño corte en el codo del brazo izquierdo porque alcanzó a cubrirse con una silla de plástico y luego otro compañero lo defendió.

“Gracias a Dios tengo a mi hijo conmigo”, aseveró en diálogo con El Litoral, mientras esperaba a que su chico terminara de prestar declaración en la comisaría local. Es que, las autoridades educativas informaron al Juzgado de Paz y desde allí luego derivaron el caso para que se hiciera una denuncia.

Pero más allá de esa presentación en la sede policial, aproximadamente a las 15 un grupo de padres acudió a la institución educativa donde fueron recibidos por las autoridades. “La rectora nos aseguró que el chico que agredió a mi hijo será reubicado en forma inmediata.

De todas maneras, nosotros estamos preocupados porque lo que pasó no es algo personal con mi hijo, no se trataría de un caso aislado”, alertó el tutor del alumno agredido.

Es que, a partir de lo sucedido ayer, estudiantes revelaron que semanas atrás ya habían presentaron una nota en la que planteaban su preocupación debido a que un grupo de chicos –entre ellos quien ahora habría empleado un cuchillo- estaba agrediendo a integrantes de distintos cursos.

Para ratificar aquella preocupación que ya habían planteado junto con un profesor y expresar su apoyo a su compañero agredido, hoy los alumnos del sexto año concurrirán a clases pero no llevarán uniforme y ni mochila.