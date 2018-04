Atta indicó que hay 250 personas trans en Corrientes y la mayoría sin trabajo formal

Desde la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros Argentinas (Atta) dieron a conocer los primeros datos del relevamiento sobre la población trans en Corrientes, un trabajo que realizan junto con el Inadi y al cual se sumará el Indec. El coordinador local, Dylan Cardozo, dijo a El Litoral que la cifra puede seguir aumentando y que los análisis preliminares indican que la mayoría no terminó sus estudios y no tiene trabajo formal.

A la vez, recordó que desde la asociación piden la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, la que abarcaría no sólo el cupo laboral, retrasado en la Legislatura correntina el año pasado, sino también lo que refiere a “educación, salud y vivienda digna”.

“Estamos construyendo una base de datos mediante un relevamiento, anotamos nombres, dirección, estudios y ocupación. Del relevamiento que realizamos obtuvimos que la mayoría no tiene estudios ni trabajo formal, vemos muchas personas en situación de calle. Empezamos el relevamiento con el Inadi y se pretende trabajar con el Indec para que sean datos más consistentes. Ayer (por el martes) tuvimos una reunión, con las dos instituciones, donde se comentó la necesidad de difundir este trabajo para que esta población se vaya acercando a nosotros”, comentó ayer Cardozo a El Litoral.

Respecto a los primeros datos, dijo: “El relevamiento lo realizamos en febrero. En toda la provincia hay 250 personas trans (la mayoría, mujeres) hasta el momento, aunque se podrían sumar más. En Capital hay 100 visibles, pero sólo tuvimos acceso a 45 de ellas. En el interior, en una localidad se contabilizan unas 15 y en otra hay unas 5 o 6. Tenemos referentes, por ejemplo, en Paso de los Libres que nos ayudan con este trabajo, siguen sensibilizando e informando a nuestra población sobre nuestra asociación”.

“No cuentan con trabajo formal, de la totalidad de las mujeres sólo dos lo tenían. La mayoría hizo cursos de peluquería y el resto se dedica al trabajo sexual. Es una realidad lamentable que no podemos cambiar, la mayor parte de esta población trabaja en la calle. No tenemos una fecha límite de entrega de estos datos, por eso vamos a seguir relevando. Muchas de las personas trans se acercaron por el tema sanitario, necesitaban ayuda y por ese medio se les informó de otras cuestiones como estudios universitarios”, sostuvo.

A la vez, Cardozo relató que se van comunicando a través de un grupo de WhatsApp y que hay uno exclusivo para niños y adolescentes. En este sentido, indicó que “sólo en Capital hay unas 20 chicas trans y 7 chicos trans, hay algunos menores de edad”.

Luego, añadió que “los más chicos se hacen más visibles, los grandes tienen más culpa y se esconden por miedo a las burlas. Hay algunos de ellos que realizan tratamientos hormonales y están acompañados por sus padres. Algunos tuvieron inconvenientes con el DNI, pero porque sus padres están separados y les costaba tener la autorización de los dos. Hay muchos que tramitaron el cambio de identidad en el documento”.

Por otra parte, el coordinador también relató que encontraron a personas trans mayores de 40, algunos hasta 60. “Esto es muy importante para nosotros porque el promedio de vida a nivel mundial es de 35 años y encontrar a personas de 60 años nos llena de felicidad”, expresó.

“El año pasado, en diciembre, empezamos a reunirnos convocando por los medios a las personas que se querían sumar a la asociación. En ese momento, 24 se unieron a nosotros, la mayoría eran mujeres. Ahí se creó el grupo en el Facebook y empezamos a contar la importancia del relevamiento, necesario para conocer la realidad de la población. Muchas personas no tienen el DNI tramitado y es muy vergonzoso decir el nombre real cuando se identifican con otro nombre. De a poco se van liberando y confiando en la asociación”, señaló Cardozo a este diario.

En el mes de mayo está previsto que visite la provincia una representante de Atta a nivel nacional. En Corrientes hay referentes en varias localidades del interior.

“Usamos mucho el Facebook para comunicarnos con las referentes y ellas, a la vez, con el resto de la población trans para que conozca sus derechos. Estamos trabajando en un proyecto de ley integral trans que abarque no sólo el cupo laboral, sino también lo que refiere a educación, salud y vivienda”, relató el representante local de Atta.

Cabe destacar que este relevamiento se hizo también en otras provincias.