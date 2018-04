Condenaron a policías por golpear a un agente de tránsito municipal y a su hijo

Dictaron una pena de un año y medio de prisión y tres de inhabilitación para ejercer cargos públicos a seis policías acusados de propinarle una bestial golpiza a un inspector de tránsito y a su hijo, en un hecho ocurrido el 31 de agosto de 2008 en el barrio Loma Linda de la capital correntina.

Gerardo Romero, Rolando Alfonso, Leonardo Cardozo, Alfredo Alarcón, Daniel Quintana y Luis Vallejos, que entonces cumplían servicio en la Comisaría Octava, fueron hallados culpables del delito de apremios ilegales y vejaciones. En tanto, el efectivo Ramón Milo fue absuelto de culpa y cargo por insuficiencia probatoria.

El debate se realizó en el Tribunal Oral Penal Nº 2 y el cuerpo tribunalicio estuvo integrado por los jueces Ariel Azcona, María Elisa Morilla y Juan José Cochia. En representación del Ministerio Público se desempeñó el doctor Gustavo Schmitt.

Llamativamente, al momento de los alegatos la querella no acusó y tampoco pidió una indemnización para los damnificados.

La causa

La víctima es un inspector de tránsito. Se trata de Orlando Cañete, que denunció que junto con su hijo, Marcelo Cañete, fueron brutalmente golpeados y retenidos injustamente en la dependencia policial.

De acuerdo con la investigación, el episodio se produjo el 31 de agosto de 2008 en la peatonal de las calles Mateu y Güemes del barrio Loma Linda.

En ese lugar hubo una trifulca vecinal en la que se vio involucrado el joven Marcelo Cañete.

Ante la pelea y las corridas, vecinos de la zona solicitaron la presencia policial. Al sitio llegaron dos móviles de la Comisaría Octava. Luego, se produjo un enfrentamiento con los efectivos y, entre empujones y forcejeos, detuvieron a Cañete. El inspector de tránsito, que residía a tan sólo dos cuadras de allí, se dirigió en auxilio de su hijo al enterarse de la situación.

De acuerdo con la declaración de Orlando Cañete, fue atacado a golpes por los policías. Precisó que al menos cinco móviles acudieron al lugar y eran cerca de 30 los efectivos.

A ambos los arrojaron dentro de un patrullero, donde los golpearon hasta llegar a la comisaría. Una vez alojados en la dependencia, la golpiza continuó, según su relato. Su esposa intentó verlo en al menos tres oportunidades, pero los efectivos no la dejaron.

Después de un par de horas, trasladaron a Cañete y su hijo a la dependencia de Medicina Legal, donde fueron examinados. Allí se corroboró que sufrieron lesiones leves en diferentes partes del cuerpo como también en la cabeza. Finalmente, los liberaron y el inspector de tránsito decidió ir a un médico particular para realizarse un detallado informe de las heridas sufridas.

Con el avance de la causa, Orlando Cañete participó de una rueda de reconocimiento para intentar identificar a los policías agresores.

Fue así que reconoció a seis de ellos.