Por José Ceschi

¡Buen día! El trabajo no fue pensado por Dios como un castigo, aun cuando después del pecado original muchas veces se lo sufre como tal, Juan Pablo I llegó a decir que el trabajo “es una de las características que distinguen al hombre”. Basta aludir a esta verdad para darse cuenta de lo inhumano que resulta la desocupación obligada. Por ello me pareció especialmente oportuno el Mensaje cuaresmal 95 del cardenal Quarracino sobre el derecho al trabajo y el serio problema de la desocupación, ya que en Argentina adquiere aspectos muy serios.

Ya Juan Pablo II, en su monumental encíclica “Laboren exercens” (1981) advertía que la introducción generalizada de la automatización, el aumento del costo de la energía y de las materias básicas... “podrán significar, por desgracia, para millones de trabajadores especializados, desempleo, al menos temporal, o necesidad de una nueva especialización (...) No corresponde a la Iglesia analizar científicamente las posibles consecuencias de tales cambios en la convivencia humana, pero la Iglesia considera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de los hombres de trabajo; denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos y contribuir a orientar estos cambios para que se realice un auténtico progreso del hombre y de la sociedad”.

El arzobispo de Buenos Aires escribió en su mensaje: “La desocupación (desempleo) es un grave problema mundial que puede convertirse, según palabras del Papa, en ‘una verdadera calamidad social’ para un Estado; es un problema con efectos devastadores que no es simple ni fácil de resolver.

Es menester pensar en una necesaria protección para el desempleo. Por otra parte, el mundo empresarial tiene la obligación de invertir para aumentar fuentes de trabajo que ocupen mano de obra. Es bueno no establecer leyes laborales poco flexibles que puedan ser utilizadas como excusas para no realizar mejoras o impidan inversión de capitales. Tampoco es moral aprovechar la inmigración de otros países para obtener mano de obra barata. Las leyes deben ser justas, sin irritantes diferencias en la retribución del trabajo...”. ¡Hasta mañana!