El correntino “Leo” Mayer quedó eliminado en el ATP de Barcelona

El tenista correntino Leonardo Mayer (45) quedó eliminado en segunda ronda del ATP 500 de Barcelona, al caer ayer por 6-4 y 6-3 ante el juvenil ruso Karen Khachanov (37), decimosexto favorito del certamen.

El “Yacaré” disputó un duelo muy parejo con Khachanov, un jugador de 21 años que está atravesando un buen presente, y al que consideró un “justo ganador”.

“Fue un partido raro, no sentía bien la pelota, no pude hacer daño, y Karen juega fuerte, y estaba claro que quien manejaba el partido iba a ganar”, aseguró Leo en declaraciones realizadas al término del match, que se extendió por una hora y 33 minutos. En su debut en el tradicional torneo Conde de Godó, que forma parte de la preparación en canchas lentas para Roland Garros, Mayer superó al alemán Mischa Zverev (52) por 6-3 y 6-0.

Otras derrotas

Mayer fue el último en sumarse ayer a la seguidilla de derrotas de los tenistas argentinos en Barcelona, en una jornada marcada también por la eliminación del serbio Novak Djokovic, quien estaba llamado a disputarle el cetro a Rafael Nadal, quien sigue avanzando firme en la capital catalana.

Previamente, Diego Schwartzman dio la sorpresa al caer por 6-2 y 6-1 ante el griego Stéfanos Tsitsipas, mientras Guido Pella fue derrotado por el eslovaco Jozef Kovalik, por un doble 6-3, un duelo que también era accesible.

Schwartzman, número 17 del ranking de la ATP, recibió un duro revés por parte del griego, ubicado bastante más abajo en el escalafón (63), quien había preparado “meticulosamente el partido”, según confesó tras la victoria.

Con su potente servicio, Tsitsipas pudo ganar algunos puntos con facilidad, y se encontró con un Schwartzman que no estaba preciso y tomó malas decisiones.

“Jugué muy mal, cometí demasiados errores, y tengo mucha bronca porque venía entrenando bien. Salí adelantado en segunda ronda y perdí una gran oportunidad”, admitió el jugador porteño, de 25 años.

Pella también quedó eliminado del torneo al caer por un doble 6-3 ante el eslovaco Kovalik, quien a último momento sustituyó en el cuadro al español Fernando Verdasco, que se bajó por lesión.

“He tenido un muy mal día, no puedo decir mucho más”, dijo el bahiense, afectado por la derrota, tras un partido en el que no estuvo a su mejor nivel.

Fue la primera vez que Pella (60) se enfrentaba a Kovalik (146), quien se impuso con autoridad.