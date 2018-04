En la Escuela Belgrano compraron cámaras de seguridad con fondos de la cooperadora

Luego de hacer público el descontento por los constantes ataques vandálicos que sufre la institución, en la Escuela Belgrano compraron cámaras de seguridad que serán instaladas en el interior del edificio. “Realizamos la compra de un sistema de seguridad interno por parte de la cooperadora escolar”, informó a El Litoral la directora del colegio, Norma Monzón.

La directiva indicó que las cámaras adquiridas “estarán funcionando en breve” y servirán para “grabar lo que sucede” cuando no hay actividad en el establecimiento. “Ya enviamos el informe solicitado por Supervisión”, agregó.

Por otro lado, comentó que una empresa verificó que los ventiladores estén correctamente colocados, ya que en una oportunidad, personas no identificadas los desatornillaron con intención de sustraerlos. “Después de la semana pasada no tuvimos más robos ni daños”, indicó, y señaló que “no tengo información sobre un mayor patrullaje policial”, en referencia a uno de los pedidos hechos el lunes.