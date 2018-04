Granja Yatay: hoy censarán a los canes que residen en el predio

Luego de que trascendiera una circular interna que se dio a conocer a los internos de la Granja Yatay sobre la reducción de la población canina que reside en el predio, desde las asociaciones proteccionistas informaron a El Litoral que hoy llevarán a cabo el censo de los animales que hay en el predio mediante un operativo sanitario, con el objetivo de identificar a cada uno de ellos y conocer su destino ante la medida impuesta en el penal.

Consultado sobre el operativo que llevarán a cabo, Héctor Leguizamón, miembro de la fundación “Patitas”, comentó a El Litoral que “mañana (por hoy) en horas de la siesta acudiremos al lugar para vacunarlos, identificarlos y determinar los animales que aún no están castrados, aunque hay internos que no permiten que se realice esta intervención quirúrgica”.

En cuanto a la población canina con la que creen que se encontrarán, dijo que “nosotros estuvimos en el lugar hace casi dos meses y no superaban los 40”. “Hablar de 600 perros en el predio es descabellado”, aseguró.

En tanto, el titular del Servicio Penitenciario de Corrientes, Osvaldo de los Santos García, en relación al registro de los canes sostuvo que “no tengo información de que el censo se realizará mañana (por hoy), pero bienvenido sea, porque eso nos ayudará con el procedimiento de reubicación que en principio solicitaremos a los internos y después también pediremos la colaboración de las asociaciones proteccionistas”.

“Pero de ninguna manera vamos a abandonar a los animales y menos aún atentaremos contra la vida de ellos”, aseguró.

En cuanto a la disposición dijo que “la situación con el tiempo se fue agravando y la población es enorme, se debe tener en cuenta que a los perros hay que darles de comer. En promedio, cada interno tiene como cinco perros y de ahora en adelante no permitiremos que tengan más de uno”.

Por último, cabe recordar que el inconveniente surgió como consecuencia del ataque de los canes a las ovejas que residen en el predio y que pertenecen al Servicio Penitenciario. “En el lugar hay ganado mayor y menor de vacunos y porcinos, los cuales están todos inventariados y deben ser cuidados. Que los canes maten a las ovejas por hambre, amerita una medida urgente que impida que estos hechos se repitan”, culminó el funcionario provincial.