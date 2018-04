Jamás tires la toalla

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Muchas veces cuando nos enfrentamos a obstáculos inesperados en el camino a la meta, no contamos con un plan detallado de qué hacer. Pero es precisamente en esa clase de situaciones que la mayoría de la gente da a luz al genio que lleva adentro, el cual nos permite superar todas y cada una de las dificultades.

De nada sirve decir todo lo que vamos a hacer, es más bien una pérdida de tiempo. Lo verdaderamente útil es llevarlo a cabo. Accionar vale más que mil palabras dichas sin ser puestas en práctica. Aquellos que logran sus objetivos en la vida accionan todo el tiempo. Mientras que los que no logran sus metas hablan pero raramente concretan.

Los exitosos son arriesgados y van más allá que el resto de los mortales; los fracasados temen arriesgarse y prefieren pisar solamente la tierra que está debajo de sus pies. Los primeros jamás aceptan un no como respuesta, sino que continúan intentándolo hasta que lo alcanzan; los segundos se dan por vencidos con facilidad, echan mano de las excusas y les echan la culpa a los demás por sus desdichas.

¿Hay algo que aún no has hecho y está aguardándote? ¿Tenés algún sueño que te gustaría ver convertido en realidad? Si tu respuesta es afirmativa, lo último que deberías hacer es tirar la toalla. Es tu tiempo, ¡no lo dejes pasar!

Trabajo duro

Nada significativo y beneficioso para toda la humanidad fue descubierto en una hermosa tarde de verano descansando al sol. Por el contrario, muchas de las cosas que hoy disfrutamos y han mejorado nuestra vida requirieron años de investigación y trabajo duro. Los triunfadores suelen hacer lo que los perdedores no desean hacer por más tiempo. Jamás abandonan a mitad de camino.

Muchas personas observan a los exitosos, los admiran y anhelan alcanzar lo mismo que ellos han alcanzado. Pero la verdad es que no todos están dispuestos a pagar el precio. No se trata de que pocos triunfan y muchos fracasan, sino más bien de que quienes se quejan de su “suerte” y nunca llegan a la meta abandonan ante el primer contratiempo.

¿Sabías que Thomas Edison le tenía miedo a la oscuridad? Sin embargo, eso no fue un impedimento para que finalmente inventara la lamparita después de muchos intentos fallidos. Tanto la queja como la excusa, cuando se instalan en nuestra vida, nos privan de la oportunidad de compartir con los demás lo mejor de nosotros y todo lo que somos capaces de hacer.

En realidad, una persona se excusa cuando no puede (o no quiere) reconocer sus errores. Quienes nunca logran una meta son expertos en dar excusas, sin darse cuenta de que solo los mantiene estancados en el mismo lugar. El error no es de ninguna manera nuestro enemigo, sino la posibilidad de aprender una lección para que la próxima vez nos vaya bien. ¡No le tengas miedo a tus errores!

Superar cada temor y cada excusa nos permite ver las oportunidades que giran alrededor de nosotros todo el tiempo. El éxito es sinónimo de valentía, dominio propio y esfuerzo y, cuando tenemos nuestro propósito claro, soportamos el desánimo, la frustración y la angustia… sin tirar jamás la toalla.

