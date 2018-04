Joven herido al quedar en medio de confusa balacera

En una confusa situación que incluyó balazos, un siniestro vial, persecución y un detenido, un motociclista resultó herido el martes a la noche en inmediaciones del Hospital Vidal.

Se trata de Iván Néstor Maidana (27), quien quedó en medio de un cruce de balazos que se dio entre personas que circulaban a pie y el chofer o los ocupantes de un Ford Fiesta, a escasos metros del cruce de J. R. Vidal y Necochea.

Este vehículo, tras una persecución, fue interceptado minutos después por efectivos del destacamento denominado Carpa San Marcos, quienes detuvieron a un sujeto de apellido Talavera, el cual, de acuerdo con la base de datos policiales, tenía antecedentes delictivos, precisaron desde la Comisaría Segunda que tomó intervención.

Fue sobre la avenida Cuarto Centenario al 2700, donde hallaron el coche. El vehículo secuestrado es un Ford Fiesta color gris oscuro, el cual presentaba ambas ruedas traseras desinfladas, una llanta de la rueda trasera sin taza -lado del conductor- y rotura del espejo lateral izquierdo.

Maidana dio su versión, ya que se convirtió en testigo del episodio. “Un automóvil me atropelló, me arrastró varios metros y al intentar levantarme comenzaron los disparos”, señaló ante FM Sudamericana. Agregó que “habitualmente voy a mi trabajo por calle Córdoba, pero anoche tuve que desviar por San Juan por un accidente”.

Contó que el automóvil ingresó de contramano. “Cuando estaba por cruzar Necochea veo que un auto viene en contramano, me choca y arrastra unos 12 metros. Yo logré desprenderme, pero el auto seguía arrastrando mi moto”.

Cuando logró ponerse de pie, escuchó varias detonaciones y atinó a tirarse al suelo para no ser alcanzado por las balas. “Me tiré al piso y me tapé la cabeza para zafar, después me doy cuenta de que tenía un disparo en la pierna”, detalló al mismo medio.

Según transeúntes, se escucharon 4 o 5 disparos, aunque se desconoce el motivo de los balazos.

El joven fue asistido rápidamente por efectivos policiales y trasladado al Hospital Escuela. Luego de las curaciones correspondientes, fue dado de alta.