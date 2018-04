Juveniles correntinos dejaron su sello en el Nacional de Mayores

El 98º Campeonato Nacional de Atletismo para Mayores que se realizó en la pista sintética de Rosario permitió la participación, como invitados, de varios juveniles que tienen una gran proyección en el mediano y largo plazo.

Dentro de este grupo estuvieron varios correntinos que dejaron su sello en las diferentes competencias, donde lograron mezclarse con los principales atletas del país, mostrando una gran competitividad y logrando buenas marcas.

Entre los destacados estuvo Dan Gamarra, que en los 200 metros mejoró su registro personal con una marca de 22,11 segundos (antes tenía 22,23) y clasificó para los Juegos Sudamericanos que se realizarán en Colombia a fines de julio.

El atleta oriundo de Mburucuyá, de solamente 17 años, quedó cuarto en su serie y pese a su buena carrera no pudo avanzar a la final. El ganador de su eliminatoria fue Jaime Rodríguez Valdiviezo (26 años) con 21,88.

Dan también participó en la prueba de los 100 metros. Allí utilizó 11 segundos (10,88 es su mejor marca) para cubrir el recorrido, quedó cuarto en su serie y no pasó a la final.

Por su parte, Denise Gauna sumó una buena experiencia dado que con todavía 16 años clasificó a la final de los 200 metros, donde terminó quinta con un tiempo de 25,64 segundos (en la serie hizo 25,77). La prueba fue ganada por Noelia Martínez (23,99). El podio se completó con otra juvenil, Guillermina Cossio (24,21) y María Woodward (24,47).

Mientras que en la competencia de los 100 metros, Gauna, nacida en Mburucuyá, quedó sexta en su serie con 12,62 segundos y no pudo avanzar a la definición. En todos estos casos no le alcanzó para mejorar sus marcas pero le sirvió como preparación para el Campeonato Nacional de Menores (U18) que se concretará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) a fines del próximo mes.

Durante el certamen que se concretó el 14 y 15 del presente mes en Rosario, compitió Facundo Alegre (17 años) en la carrera de los 800 metros, donde finalizó en el quinto lugar con 1,54 minutos. El mercedeño cumplió una buena labor hasta los 600 metros, venía con parciales como para bajar su marca (53,90), sin embargo una contractura le impidió hacer el esfuerzo final.

Por segunda vez en el Nacional, Corrientes pudo presentarse en la posta 4 x 400 con un equipo conformado por Jorge Barrios, Alejandro Avalos, Cristian Coronel y Facundo Alegre, que se ubicó en el cuarto lugar.

Todos estos atletas forman parte del equipo Corrientes Corre que está a cargo de Alejandro Avalos. La presencia de la delegación correntina, donde las figuras fueron Matías Robledo y Carlos Layoy, fue posible gracias al aporte que realizó el Gobierno de Corrientes a través de la Secretaría de Deportes.

Rumbo a Brasil

Para tomar parte del Nacional U23 de Brasil, hoy Facundo Alegre junto a su entrenador Alejandro Avalos viajará rumbo a Porto Alegre, donde intentará mejorar su registro con la intención de clasificar a competencias internacionales.

Luego, dentro del calendario figura el Grand Prix de Asunción, Paraguay, que está previsto para el 5 y 6 de mayo.