La beba abandonada volverá con su hermano y abuela a Salta

La abuela de la beba abandonada casi un mes atrás, Inés Cristina Vacca, comentó que le dieron el alta a su nieta y que tanto ella como su hermano de cinco años que estaba en el Hogar Tía Amanda, irán con ella a Salta. La menor había ingresado unos 25 días atrás por una lesión en la muñeca y luego quedó sin el cuidado de la madre; por ello el juzgado a cargo de la doctora Pierina Ramírez llevó adelante el caso.

“Ni bien me enteré me vine a Corrientes y fui al juzgado de menores. Estuve con mi nieta 25 días. Deje mi trabajo y me vine. Mi nieta está re linda, me reconoció, ni bien me vio me levantó los brazos. Esta mañana fuimos a retirar al niño, vino el padre biológico de él y los dos los llevamos a Orán, Salta”, dijo ayer a Radio Sudamericana la abuela de la menor.

Respecto a su hija, relató: “Mi hija se debe presentar mañana (por hoy) en el juzgado. Ella me dijo que en esa desesperación que tuvo al enterarse que al niño lo llevaron a un hogar, dejó en la cuna a la hija, salió como perdida a ver dónde se lo llevaban. Quiso volver y dijeron que la iban a detener, tenía miedo”. “Nunca vi que la maltrato el papá de la nena, después hablé con ella y me dijo que estaba enojada porque no lo ayudaba”, dijo la mujer.

Cabe recordar que desde el momento que se conoció la noticia, la jueza Ramírez aclaró que la madre “nunca fue excluida del cuidado”. Hoy tendrían una reunión sobre el caso.