Posible caso de Meningitis en alumno del Centenario

En la Escuela N° 3 del Centenario, funcionarias del área de Epidemiología del Ministerio de Salud se acercaron a dar una charla a padres por un supuesto caso de meningitis. La directora del establecimiento comentó que el alumno afectado está en su domicilio y que las clases se dictan normalmente. Descartaron la necesidad de fumigación.

“Es un supuesto caso de meningitis; vino la doctora Elva Meza y Benítez Sosa de Epidemiología, para una charla con tutores del grado de este chico y el 2 de mayo van a venir para dar una charla a toda la comunidad”, comentó a un medio radial la directora Rosa Pimentel. A la vez, relató que “el menor está resguardado en su domicilio, no es caso aún confirmado”.

En este sentido, aclaró que “no se puede hacer una fumigación porque es viral y la fumigación no mata al virus, si se recomienda lavarse bien las manos, mantener la higiene, que estén atentos a todas las sugerencias, porque es un virus que se puede contraer en cualquier lugar”.

Cabe recordar que la jefa del área del servicio de Infectología del Pediátrico, Andrea Gajo Gane, adelantó a El Litoral que estos casos iban a aumentar por la época del año y que se debe diferenciar entre la viral y la bacteriana, depende de ello su gravedad. Este medio intentó comunicarse con funcionarios del Ministerio de Salud pero no obtuvo respuestas.