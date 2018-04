Puesteros de la rotonda esperan volver a trabajar en dos semanas

A casi un mes del incendio del “mercadito” de la rotonda de la Virgen, los puesteros, de acuerdo a lo informado por el personal que se encuentra instalando las carpas, creen que podrían volver a trabajar dentro de dos semanas, aunque todavía no tienen novedades de los créditos que la Municipalidad y el Gobierno provincial le otorgarían para que puedan comprar mercadería para vender.

En referencia a la instalación de las carpas que se están montando en la plaza del Mercosur del barrio 17 de Agosto, Toledo, uno de los comerciantes damnificados, dijo a El Litoral que “las personas a cargo de la instalación de las estructuras nos comentaron que dentro de dos semanas podríamos ocupar las estructuras, dado que faltan los trabajos de nivelación y la colocación del piso. También falta separar los boxes internos donde nos vamos a instalar”.

“Nos dijeron que la orden es habilitarnos el lugar cuando esté todo listo, porque una vez que se comience a usar va a ser más difícil continuar con los trabajos”, agregó.

En cuanto a los créditos, se informó que desde la Comuna y el Gobierno provincial continúan gestionando el dinero para que los comerciantes puedan reponer parte del stock que perdieron. En este sentido, al indagar en las demoras del otorgamiento, Toledo manifestó que “nos dijeron que no es fácil conseguir un préstamo para más de 100 personas que carecen de garantía, ya que perdimos todo en el incendio”.

Vale recordar que los comerciantes solicitaron un monto de 50 mil pesos, pero hasta el momento desconocen la cifra del préstamo que les será otorgado, aunque fueron informados de que contarán con un año de gracia para pagarlo.

Por último, en cuanto a la venta de comidas que vienen realizando para juntar algo de dinero, dijo que “continuaremos con la venta de comidas, ayer (por el martes) vendimos 8 kilos de chipacuerito. Estábamos haciendo para nosotros y la gente comenzó a venir a comprarnos y entonces comenzamos a vender. Pero la venta de ropa de garage que hicimos el fin de semana no lo vamos a repetir, porque la gente venía a comprar ropa nueva como está acostumbrada y no llevó nada, lamentablemente eso no resultó, pero continuaremos con la venta de torta y pollo a la parrilla”, señaló Toledo.

Cabe señalar que el Estado estudia diferentes alternativas para construir un lugar definitivo para los comerciantes, con una inversión de 30 millones de pesos. Entre las opciones se está considerando un predio provincial que podría servir para la edificación, alternativa válida para algunos de los damnificados por el incendio, mientras que otros insisten con permanecer en el sector.