Ríos: “Sólo pensamos en conseguir los tres puntos”

Boca Unidos se prepara para jugar un partido trascendental, posiblemente el más importante desde que ascendió a la Primera B Nacional. El encuentro del lunes frente a Sarmiento de Junín, está quizás por sobre los que disputó ante un grande como River Plate, o bien el que podía darle la posibilidad de ascender a Primera, como fue ante Colón en Santa Fe, porque acá estará en juego ni más ni menos que la permanencia en la categoría.

Si bien el domingo ante Quilmes no consiguió el resultado esperado por todos en la previa al encuentro, por cómo se dio el juego y los otros resultados, Gonzalo Ríos consideró que “fue un empate muy importante. Ahora tenemos que ganar de local para poder hacer valer ese punto”.

“Sabemos que este partido va a ser una final. Será un partido muy duro, porque ellos también necesitan ganar para ingresar al Reducido. Por suerte tenemos una semana larga para trabajarlo”, expresó Ríos en declaraciones realizadas a La Red Deportiva (107.1 Mhz).

El domingo anterior frente a Quilmes el equipo dio muchas ventajas en el retroceso defensivo, y si el partido terminó igualado fue porque el “cervecero” no lo supo liquidar, además de la fortuita acción del gol en contra de Larrea, más allá del mérito de Alan Pérez en ir a buscar y cabecear la pelota en el primer palo tras el córner de Maldonado.

“Tenemos que estar atentos, porque vamos a salir a atacar y no podemos dejar espacios para que lo aprovechen de contragolpe”, alertó Ríos.

Para el partido del lunes es un hecho la vuelta al equipo del goleador Pablo Vegetti. “El torneo anterior hemos jugado juntos en la delantera y por suerte nos hemos entendido bien; en éste todavía no tuvimos la oportunidad de hacerlo, porque con el esquema que para Carlos Mayor juego por afuera”, contó.

Consultado acerca del equipo que cree pondrá el entrenador, Ríos consideró: “Todo el torneo jugamos con futbolistas rápidos y creo que seguiremos de la misma manera, con el mismo esquema que venimos trabajando. El técnico decidirá en la semana por lo que estén mejor”.

Finalmente, y respecto a la combinación de resultados que deberían darse para que Boca Unidos logre el objetivo de conservar la categoría, el delantero señaló: “No pensamos ahora en cómo deben salir los rivales; sabemos que nosotros necesitamos ganar, que no nos sirve el empate, por lo que tenemos que salir a buscar los tres puntos. Cuando se terminen todos los partidos veremos qué pasa. Lo importante primero es que ganemos”, subrayó Gonzalo Ríos.