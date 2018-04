Destacados especialistas expondrán en las Jornadas por el aniversario de Medicina Regional

Éstas jornadas de actualización se realizarán el próximo viernes 4 y lunes 7 de Mayo en la sede del Instituto de Medicina Regional ubicado en el Campus Resistencia de la UNNE. Las actividades programadas para celebrar el aniversario del IMR-UNNE se basan en dos enfermedades parasitarias acuciantes de nuestra zona: la Lehismaniasis y el Chagas, ambas provocadas por insectos vectores como el flebótomo y la vinchuca.

Para el evento, visitarán la UNNE el doctor Alejandro Schijman-INGEBI: Investigador Principal del Departamento de Investigación del CONICET. Argentina. Consultor Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi). Ginebra, Suiza. Consultor Organización Panamericana de la Salud. Miembro del SAC (Scientific Advisory Committe) de Foundation for Innovative Diagnostics quién desarrollará los temas: Diagnóstico Molecular de Chagas congénito y Aspectos genéticos moleculares de la interacción hospedero-parásito en Chagas congénito.

También estará presente el magíster Carlos Pravia del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud -ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” quién desarrollará el tema: Introducción al diagnóstico molecular de Leishmaniasis.

Por su parte la doctora Paula Sartor del Programa Provincial Chagas-MSP Chaco se explayará sobre la Situación entomo-epidemiológica y los desafíos en el control del Chagas en el Chaco y su par Mariela Fabiani, Directora de Epidemiología- MSP Chaco quién expondrá sobre la Situación epidemiológica actual de Leishmaniasis en la provincia de Chaco.

A su turno, el doctor Horacio Lucero, Investigador del Área Biología Molecular del IMR/Facultad de Medicina. UNNE será el encargado de exponer los Proyectos de investigación y desarrollo de IMR en Enfermedad de Chagas.

Éstas actividades se desarrollarán el próximo viernes 4 de Mayo de 8,30 a 19 hs

Los aranceles establecidos para participar de éstas Jornadas de Actualización organizadas por el Instituto de Medicina Regional de la UNNE por la celebración de sus 76 años son: profesionales: argentinos $ 800, extranjeros u$s 75 y estudiantes: $ 400.

Taller

El lunes 7 de Mayo, en tanto, se programó el desarrollo de un Taller Optativo sobre PCR convencional y en tiempo real para Trypanosoma cruzi donde se enseñarán métodos de laboratorio de última generación utilizados en centros de investigación mundial y que también son utilizados en el IMR para el diagnóstico de Chagas consistente en la amplificación del ADN del parásito. Los cupos son limitados y el costo para participar del Taller $ 500.

La Jornada aniversario y el Taller se realizarán en el Instituto de Medicina Regional-UNNE (frente al ingreso de la Facultad de Ciencias Económicas)- Campus Universitario ubicado en Las Heras 727. Resistencia. Chaco.

Para consultas y preinscripciones contactarse a los siguientes mails: climentmariana@hotmail.com; inmedreg@medreg.unne.edu.ar o al teléfono 362-4422793 (de 16 a 20 hs)