Salud Pública capacitó a personal de admisión de CAPS de la capital

En el marco de la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Sistemas, brindó hoy una capacitación sobre el Sistema Integrado de Salud-Módulo de Atención Ambulatoria, destinado al personal de admisión de los CAPS de la capital.

El objetivo de la actividad es formar sobre la relevancia de la correcta carga de datos de los pacientes en el sistema informático, para hacer un seguimiento preciso de cada uno de ellos en los distintos centros de salud. Se trata de un trabajo triangular, entre médicos, agentes sanitarios y personal de admisión. De la actividad, participó personal de CAPS de la capital y de la Coordinación de CAPS y administrativos de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Corrientes.

La apertura de la capacitación estuvo encabezada por el Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, quien remarcó la importancia de la formación del personal porque esto permitirá “detectar al diabético que no sabe que es diabético, a un hipertenso a quien se le toma la presión y no sabía sobre su condición y si no lo detectamos a tiempo puede debutar con un ACV o también en el caso de una joven embarazada a término sin ningún tipo de controles previos”.

“La idea es ir a buscar al paciente, no esperar que venga al CAPS o al hospital, y eso implica el trabajo de los agentes sanitarios y habrán grupos que saldrán a realizar este tipo de tareas”, indicó.

Así, explicó que “la idea es que estos grupos, que van a salir a realizar este trabajo en terreno, detecten a estos pacientes y logren de manera certera y fehaciente, un turno y el turno que es complicado, y esa es la tarea del personal de admisión a quienes se les está capacitando, para que conozcan el por qué y porque estamos entusiasmados y preocupados”.

Cardozo remarcó: “Esta es la nueva forma de hacer medicina, de ir a buscar a los pacientes antes que debuten con una complicación. Nosotros necesitamos resultados y atender a estas personas”.

Por su parte, el director de Sistemas, Fabián Medina, indicó: “Se abordó con los administrativos sobre cuál va a ser la modalidad de trabajo junto con los agentes sanitarios y los médicos, en este trabajo triangular muy importante para detectar y patologías a tiempo”.

“Luego se abordó el sistema de turnos de consultorio externo en el cual se explicó cómo es la llegada del paciente a un centro de salud y el registro de la planilla de turnos y la atención del médico que luego será en consultorio externo”, agregó.