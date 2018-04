Ratificaron los procesamientos contra una red de trata y prostitución

La Cámara Federal de Apelaciones, integrada con los jueces Mirtha Sotelo de Andreau y los subrogantes José Aguilar y Ana Lía Cáceres de Mengoni, sostuvo hoy los procesamientos de la red de trata y explotación sexual de Paso de los Libres, sobre la base de un planteo del fiscal Carlos Schaefer.

El caso, investigado en primera instancia por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Fabián Martínez en articulación con procuradures especializados, desarticuló un circuito de explotación sexual de 38 mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, que funcionó hasta el año 2016 con protección y aceitados vínculos que permitieron su funcionamiento.

Concretamente este mediodía la Cámara ratificó los procesamientos de Rosana Estela Rodríguez, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y María Clelia Espada, en carácter de jefes de la asociación ilícita.

Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos, siguen procesados como coautores materiales.

Dionisio Velasco, el abogado Jorge Barboza, el ex comandante de Gendarmería José María Viero y el ex fiscal Pont, están procesados como partícipes.

Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, figuran como coautores de los delitos investigados, todos ellos por 19 casos, los primeros dos también como jefes de la asociación, mientras que la última debe ser considerada partícipe.

Asimismo, María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain, fueron procesados como coautores del delito, pero 8 veces reiteradas.

En el caso del abogado Barboza, aunque se le dictó falta de mérito para el delito de asociación ilícita, pero su calificación pasó de partícipe a partícipe primario del delito de "trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas, y porque la explotación sexual se ha consumado", según indica la resolución firmada hoy por los magistrados.

Vale decir que también fueron ratificados los embargos contra los acusados, por un monto global superior a los 23 millones de pesos, así como los decomisos de los locales donde se explotaba sexualmente a las víctimas de trata, los clubes nocturnos Balizas, Roxi y Kilómetro de Oro, así como el hotel Momentos, propiedad de Viero y explotado por Ricardo Aguirre.